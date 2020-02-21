【武漢肺炎】女子港鐵車廂狂踩座位影片熱傳　醫生指噴酒精並不足

由新冠病毒引起的武漢肺炎肆虐，本港已有約68宗確診個案，由於病毒傳染性高，不少人擔心感染下更加注意個人衛生，勤於洗手或使用搓手液消毒，回家後亦會徹底清潔及消毒自己的衣服鞋襪，以免將細菌帶入屋。近日網上流傳一段短片，當中一名女子於前往佐敦的港鐵車廂內，故意單腳踩在座位上，嚇得坐着的乘客離開；一名女乘客看不過眼，向車上的座位噴灑消毒酒精。 香港感染及傳染病醫學會會長黃天佑表示，以消毒酒精為座位清理的能夠除去病菌，但只「噴上」消毒液做法非太理想。「用酒精清理金屬表面的確可行做法，但怕噴灑位置唔啱，或者濃度唔夠，所以最好係噴在紙巾布上抹乾淨會理想啲。」

近日網上發布的一段約30秒的短片，當中一名戴上口罩、穿黑色衫及黑色鞋子的女子於前往佐敦的港鐵車廂內，故意用穿著鞋子踩在座位上，嚇得坐著的乘客離開。（網上圖片）

另一女乘客用消毒火酒噴灑被踩過座位

該段約30秒的短片，當中一名戴上口罩、穿黑色衫及穿上黑色鞋子的女子在前往佐敦的港鐵車廂內，故意用鞋踩在座位上，嚇得坐着的乘客離開，該名人士向他人「舉中指」似是表達不滿。

其後，另一名同車廂的女乘客將消毒火酒噴灑被她踩過的座位，同時原本踩上座位的女子，則走向另一排座位，繼續踩其他座位。其他乘客十分驚訝，目瞪口呆。

不知而坐上去 恐沾污細菌帶回家

對於該女子行為，感染及傳染病醫學會會長黃天佑表示，相信大部份人不認同上述行為，如有關人士曾踩過地上痰沫或其他細菌，其他人在不知情之下，有可能沾到衣服上而受感染，並將病菌帶到家中。

車廂內的座椅、餐廳的座位每日有很多人使用，的確有機會沾上不同細菌。黃天佑建議，市民除了多加清潔雙手等一般方式外，回家後即換上家用拖鞋、更換衣物及洗澡，可減少感染風險。

他表示，衣物沾上病菌的風險較高，近日避免穿上較難清潔的毛衣較佳，「大褸、冷衫比較會易沾有污跡，要常清潔較好，或者少着，着棉衣比較好，易於清洗。」並指用常溫清水加上梘液已足夠，非必要加上漂白水等，此外，用沾上消毒液的毛巾抹走衣服上的細菌，有一定的清理作用。

此外，黃提到，以消毒酒精為坐位清理的能夠除去病菌，但只「噴上」消毒液做法非太理想。「用酒精清楚金屬表面的確可行做法，但怕噴灑位置唔啱，或者濃度唔夠，所以最好係噴在紙巾布上抹乾淨會理想啲。」

港鐵：列車停靠終點站時會清潔車廂

港鐵稱不清楚影片的來源和拍攝時間，但就上述的事件表示，因應近期疫情的最新情況，已全面加強防疫消毒措施，包括加密至定時清潔消毒車站內乘客經常接觸到的地方，如扶手電梯、升降機、售票機，車站亦已加強抽入新鮮空氣，令空氣更加流通，並加密更換及清洗全綫本地車站空調系統的隔塵網。

另外，清潔人員亦會定時以一比九十九漂白水清潔車廂內乘客經常接觸到的地方，當列車停靠終點站時，清潔人員亦會清潔車廂。

港鐵又指，公司在清潔衛生的乘車環境之餘，這亦有賴乘客合作，呼籲乘客要顧己及人﹐保持車廂清潔及避免影響其他乘客。