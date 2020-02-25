【武漢肺炎】上門復康服務受阻　醫生籲行動不便亦要保持運動

武漢肺炎疫情令人憂心，口罩、防疫用品不易買，大多市民都減少外出，希望避免感染，而對長期病患或活動不便的人來說，疫情或更加難捱。小腦萎縮症協會創會主席曹綺雯直言，剛發病的小腦萎縮患者平衡協調能力較差，或需扶著外牆或扶手走路，為減少感染，大多病友近日都減少外出，而疫情下多項上門復康訓練服務需要暫停，憂心長遠會影響病友復康情況。 香港中文大學腦神經科主任莫仲棠提醒，運動可舒緩小腦萎縮症及柏金遜患者病徵，建議患者居家「避疫」時，宜多做伸展運動。

小腦萎縮症協會創會主席曹綺雯指，幸病友因常出入醫院診所，家中有一定口罩存貨，又會互相分享，加上獲善心人向協會捐贈口罩，故防疫物品未算嚴重短缺。（鄧穎琳攝）

全港口罩及防疫用品供應緊張，小腦萎縮症協會創會主席曹綺雯指，幸病友因常出入醫院診所，家中有一定口罩存貨，又會互相分享，加上獲善心人及組織向協會捐贈口罩，故防疫物品未算嚴重短缺，而每名病人更獲分30個口罩及一小瓶搓手液。

覆診延期 言語及物理治療暫停 憂影響病友病情

至於日常生活，她指小腦萎縮症反映上門送飯服務仍維持正常，只是受疫情影響，個別公院覆診被延期，言語及物理治療等上門服務亦要暫停，憂心長遠下去或影響病友病情。

她形容，現時疫情似比沙士時更緊張，協會活動多要延期或取消，對甚少自行運動的男病友影響較大，將邀請物理治療師教授簡單運動，方便病友在家自行訓練，維持復康治療。

武漢肺炎疫情下，不少長者及長期病患者都減少外出。（資料圖片）

男病友一般都不太習慣在家運動，現在不便外出，覆診及上門復康治療等非必須服務都暫停，聽到他們反映肌肉比較僵硬，腳部行動有些不便。疫情期間大多地方都說不外借，協會想舉辦活動都有難度，幸好邀請到一名物理治療師，之後會安排教大家一些簡單的運動，希望幫到病友們」。 小腦萎縮症協會創會主席曹綺雯

呼籲長期病患者 多做伸展運動

從前任職大學講師的曹綺雯，避過罹患家族性遺傳小腦萎縮症的惡耗，卻躲不過柏金遜症。受柏金遜症狀影響，她未能拿筆書寫，走路亦須以手杖輔助。疫情期間影響大嗎？她直言，行動不便或需扶著欄杆或靠著外牆走動，故會特別注重衛生，如勤洗手。她又呼籲長期病患者毋須慌張，宜在家多做伸展運動，平靜應對疫情。

香港中文大學腦神經科主任莫仲棠建議，長期病患者在家亦要維持簡單運動。（鄧穎琳攝）

柏金遜症是常見老化病之一，香港有超過一萬名柏金遜症患者，患者與小腦萎縮症患者病徵近似，同樣行動不便。香港中文大學腦神經科主任莫仲棠指，柏金遜症患者走路時步伐較細，多會扶著欄杆步行，不少柏金遜病友即使不缺口罩，疫情下亦減少外出：「他們一般會約朋友一起活動、間中一起打乒乓球，但疫情下大多活動都被取消，令他們較少運動，但不論是柏金遜或小腦萎縮症等病友，多做運動都是有益的。」他鼓勵患者在家亦要進行簡單運動。