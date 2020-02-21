【武漢肺炎】港府開Telegram疫情資訊頻道　推出5小時即被偽冒

新型冠狀病毒疫情下，港府屢被批評防疫不力，應對速度不及澳門。繼澳門上月26日推出Telegram群組，提供最新疫情消息後，政府今日（21日）宣布推出Telegram頻道「香港抗疫資訊頻道」，發放全面和最新的政府抗疫資訊，例如感染個案數字、受影響的公共服務以及抗疫須知等，至晚上10時許有逾400人訂閱。 然而當局在22日凌晨2時半公布，「香港抗疫資訊頻道」Telegram頻道被一個極其相似、但並非由特區政府運作的頻道偽冒。發言人提醒市民切勿訂閱此頻道，以免接收到錯誤訊息，即推出僅五小時即被偽冒。

政府21日晚今晚9時半公布，推出「香港抗疫資訊頻道」的Telegram頻道，向市民發放有關新型冠狀病毒的政府資訊，包括感染個案數字、受影響的公共服務以及抗疫須知等。

政府本月初曾推出綜合疫情資料的互動地圖，今日推出更新版，除改善版面方便瀏覽外，亦提升地圖功能，包括加強每宗個案與其在發病期間曾到過的地點聯繫、加入「動態地圖篩選」功能、增加確診時序動態地圖顯示功能，讓市民了解個案發生的日期及地點等。

政府亦更新衞生防護中心的防疫專題網頁，整合各政府部門的信息，括疫情數字、各政策局和部門的應對措施和澄清等。

政府表示，會繼續按公開透明的原則發放資訊，讓市民可以緊貼疫情的發展，為防疫和抗疫做好準備。

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假TG頻道無特區區徽

政府22日凌晨2時半表示，剛推出名為「香港抗疫資訊頻道」的政府Telegram頻道，被一個極其相似，但並非由特區政府運作的頻道偽冒。發言人指出，政府頻道正確的分享連結為t.me/HKFIGHTCOVID19，而並非偽冒頻道的t.me/hkfightcovid2020，政府頻道的頭像亦沒有使用特區區徽。