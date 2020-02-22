【武漢肺炎】四日來拒披露患者曾到福慧精舍　張竹君：好似有講過

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（22日）公布，最新初步確診的96歲老婦曾到過位於北角美輪大廈的福慧精舍，而在本月19日確診的第65宗個案，即家住小西灣邨的70歲女子，亦三度到過同一佛堂。 被問及為何當局一直未有公開第65宗個案曾到訪佛堂的詳情，張竹君今日在會上稱「我記得我上次好似有講過個佛堂名？」惟記者4日來向當局多次查問，均未有得到答覆，換言之張竹君的說法並不準確。

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張竹君今日表示，初步確診的96歲女患者，於一月底曾到過位於北角美輪大廈的福慧精舍；而第65宗確診個案，即住小西灣邨瑞滿樓的70歲女子於1月25日、2月1日、2月8日曾去同一佛堂，但未知二人是否認識，仍待確定。

張竹君表示，初步確診的96歲女患者，於一月底曾到過位於北角美輪大廈的福慧精舍。（梁鵬威攝）

衞生防護中心於本月19公布，第65宗確診個案平日都會逢初一、十五到佛堂，但一直未有公開詳情。今日在記者會中，記者問及為何署方在第65宗個案確診當日，未有公開佛堂的名稱及地址，張竹君表示「我記得我上次好似有講過個佛堂名？我哋係咪應該有講過呀？」

然而，在第65名病人確診當日，衞生署衞生防護中心未有在記者會或新聞稿交代任何有關佛堂的資料。記者由當日至今，多次向衞生署查問佛堂名稱及地址，一直得到「沒有補充資料」或「了解中」的答覆，更有衞生署人員曾向記者稱「唔會公開所有患者去過嘅地點，接觸者好難追查嘅地方先會公開。」