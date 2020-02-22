【武漢肺炎】醫管局與瑞德西韋藥廠商討本港臨床試驗

暫時未有藥治療由新型冠狀病毒引致的「武漢肺炎」（新冠肺炎），美國生物製藥公司吉利德科學公司開發的新型藥物瑞德西韋（Remdesivir），有機會改善新型冠狀病毒肺炎患者的臨床症狀，正在湖北作臨床測試。有報道指，藥廠原則上同意香港加入亞洲區臨床試驗。 醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日出席例行記者會時表示，醫管局正與藥廠商討可否在本港臨床測試新藥瑞德西韋，有進一步消息會再公布。

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻（右）今日出席例行記者會時表示，醫管局正與藥廠商討可否在本港臨床測試新藥瑞德西韋，有進一步消息會再公布。（梁鵬威攝）

亞洲區設數百個臨床試驗名額

據報，研發瑞德西韋的藥廠吉利德科學公司，預計在亞洲區提供數百個臨床試驗名額，南韓及新加坡或會參加，藥廠亦原則上同意香港加入亞洲區臨床試驗。至於可參與臨床試驗的港人數目，會視乎本港將有多少確診病人，及病人是否符合藥廠的用藥準則。

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，醫管局正與藥廠商討可否在本港臨床測試新藥瑞德西韋，至於何時落實臨床試驗、參與試驗的名額等，則暫未有資料提供，有盡一步消息會再公布。

張家獻指，本港治療新型冠狀病毒有兩方面，一是支援治療，按患者病徵提供氧氣、咳藥水或抗生素以舒緩病情；二是藥物治療，為患者處方蛋白酶抑制劑、利巴韋林及干擾素。他指，瑞德西韋屬研發階段，正進行臨床測試，曾在武漢病人試藥，目前未有任何國家的藥物註冊。

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