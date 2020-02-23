【財政預算案2020】胡定旭、楊立門撐用財政儲備　派錢解燃眉之急

財政預算案周三(26日)出爐，外界期待財政司司長陳茂波會否全民派錢，紓解民困。中華廠商聯合會行政總裁楊立門今日（23日）出席港台節目《城市論壇》時，預料未來半年有海嘯式結業、裁員潮，認為政府應直接派錢，解市民燃眉之急。 全國政協常委、醫管局前主席胡定旭更形容，現時「屋漏」遇上打風，政府應「應使錢就使錢」。

楊立門：捱不過就倒閉 引發社會問題

中華廠商聯合會行政總裁楊立門指，社會事件超過半年，不少企業原已在「捱」，疫症是再一次的打擊。他指，中小企佔香港90%以上，料未來半年有海嘯式結業、裁員潮，「捱不過就倒閉，引發社會問題」。他認為，政府應動用豐厚財政儲備，直接派錢刺激到經濟。

中華廠商聯合會行政總裁楊立門料未來半年有海嘯式結業、裁員潮。（港台截圖）

立法會議員周浩鼎則指，現時社會正處於水深火熱，民建聯立場一直是堅定全民派1萬。他認為，政府財赤原因是客觀經濟環境，加上是次疫情做成，並非一個長期因素，故應「特事特辦」，派錢振興經濟，「如果經濟差仲唔派錢、大刀闊斧，經濟可能更差」。

全國政協常委、醫管局前主席胡定旭形客現時不只「屋漏兼逢連夜雨」，而是「屋漏」遇上打風，政府「應使錢就使錢」。（港台截圖）

全國政協常委、醫管局前主席胡定旭認為，現時不只「屋漏兼逢連夜雨」，而是「屋漏」遇上打風，社會上不少人已放無薪假，政府應考慮派錢、消費券刺激經濟。對於財赤問題，他認為「應使錢就使錢」，香港有豐厚儲備，相信可以捱得到。



時事經濟評論員李兆富分析，如果要派應「全民有錢」。他解釋，低收入人士消費慾較大，而中產階層若感不需要，可自行捐出去，整體上更易管理。他又認為，政府提出的大前題「保企業、保就業」是偽命題，如何都會有人經濟不善，「需有新陳代謝」，直接派錢派予市民會更好。