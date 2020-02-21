【財政預算案 2020】逾六成人料經濟轉差　公屋聯會倡寬減物業稅

新一份《財政預算案》將於下周發表，公屋聯會及新論壇早前就預算案進行意見調查，當中超過四成受訪者表示對預算案無期望，並以年輕人的比例最高；亦有超過六成人擔心本港經濟情況變差。 至於房屋政策方面，近七成人認同政府應協助市建局增建公營房屋，其次協助重建舊屋邨。公屋聯會及新論壇建議可提出稅務優惠措施，並從原本的房屋儲備金撥出金額協助屋邨重建。

公屋聯會及新論壇發表對預算案意見調查結果。（公屋聯會提供圖片）

公屋聯會及新論壇於1月2日至12日期間，透過電話訪問1306名市民，年齡介乎15至84歲。調查發現有46.4%的受訪者表示對新一份財政預算案無期望，在介乎15至35歲的年輕受訪者中有65.3%表示無期望，為所有組別中佔的比例最高。對於本港未來半年的經濟情況，有63.5%的受訪者認為經濟會變差。此外，有36.7%的受訪者表示政府最需要投放資源處理土地及房屋政策，冠絕其餘範疇。

最多人支持市建局增建公營房屋

調查內提出五項房屋政策建議，當中最多受訪者支持協助市建局增建公營房屋，佔67%，其次有64.2%認為應協助房委會及房協重建舊屋邨。此外，提供稅務優惠，鼓勵業主平租單位予輪候公屋家庭及延長房委會、房協豁下商戶減租期均分別有超過五成人支持。

最多受訪者支持協助市建局增建公營房屋，佔67%。（資料圖片）

倡延續減租措施

公屋聯會建議，政府應在新一份預算案中提出稅務優惠，包括寬減物業稅、差餉等，鼓勵私樓業主以低於勵私人樓宇業主以低於市值租金出租單位予指定人士作扣稅，如出租予非政府機構等，分租予輪候公屋的家庭，加快推動更多社會房屋單位的供應。此外，他們又建議政府把早前決定回撥庫房的「房屋儲備金」中，撥出部分金額設立重建舊邨的基金，並改變市建局發展模式，由政府斥資收購市建局所收回的市區用地。

因應新型冠狀病毒疫情持續，他們建議政府繼續為房委會及房協轄下商戶寬減基本租金，並延續早前為公屋租戶代繳租金的措施。