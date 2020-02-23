【武漢肺炎】馬會：除馬主外　未來三個賽馬日賓客不得進場觀賽

受新型冠狀病毒疫情影響，馬會指出，未來的三個賽馬日（即2月26日跑馬地夜馬、3月1日沙田日馬及3月4日跑馬地夜馬），除練馬師、騎師、當值董事及相關職員外，只會容許有馬匹出賽並已預先在馬主廂房訂座的馬主進入馬場，賓客不能進場觀賽。

馬會指出，未來的三個賽馬日（即2月26日跑馬地夜馬、3月1日沙田日馬及3月4日跑馬地夜馬），賓客不能進場觀賽。（資料圖片／龔嘉盛攝）

只容許有馬匹出賽的馬主入馬場

馬會指出，因應政府要求控制賽馬日的入場人數，馬會決定在2月26日跑馬地夜馬、3月1日沙田日馬及3月4日跑馬地夜馬，除練馬師、騎師、當值董事及相關職員外，只會容許有馬匹出賽並已預先在馬主廂房訂座的馬主進入馬場，賓客不能進場觀賽。

同時，所有顧客在進入馬場前須接受體溫檢查，又建議顧客在場內佩戴口罩。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

+ 10 + 9 + 8

只開放2樓和3樓馬主廂房

馬會續指，在2月26日舉行的跑馬地夜賽中，跑馬地馬場只會開放2樓和3樓的馬主廂房，而當晚賽事不設馬場雙邊投注服務，沙田會所亦不會提供投注服務。

暫停所有場外投注處以及電話投注熱線

馬會又指，全港所有場外投注處以及電話投注熱線包括1881、1882、1883、1884、1885、1887、1889、「優越」紅卡及各快線服務停止服務，直至另行通知。

顧客可使用1886電話投注自動服務系統、流動應用程式、Racing Touch或網上投注區進行投注。