【武漢肺炎】樂善堂一連五日網上派口罩　基層或長期病患者受惠

九龍樂善堂表示，早前成立的「樂善堂口罩銀行」，獲得不少人捐贈外科口罩及防疫物資。樂善堂明日（24日起）會在社交平台提供連續5日公開網上登記，向基層人士或長期病患者免費派發5萬個口罩，每位成功申請者可獲一包、共十個的口罩。

受疫情影響，香港口罩短缺。（梁鵬威攝）

樂善堂表示，早前已向九龍城區基層長者、拾荒者、保安員及清潔工派發超過2萬個口罩。同時，明日起將在社交平台「九龍樂善堂-樂善防疫情報站」專頁，提供連續5日公開網上登記，向合資格人士派發口罩。

分發予基層人士或長期病患者

樂善堂說，由於物資有限，口罩將於首輪分發予九龍城區、油尖旺區及黃大仙基層家庭，包括領取在職家庭津貼、全額書簿津貼、交通津貼、綜援、居於劏房家庭及長期病患者。

口罩會採取網上登記及隨機抽籤方式派出，每位成功申請者可獲一包（共10個）口罩。

「九龍樂善堂-樂善防疫情報站」專頁

IG: instagram.com/loksintong/

FB: fb.com/LSTHealthProtection

24/2/2020（一）對象：九龍城區基層家庭及人士（1,000包） 25/2/2020（二）對象：油尖旺區基層家庭及人士（1,000包） 26/2/2020（三）對象：黃大仙區基層家庭及人士（1,000包） 27/2/2020（四）對象：九龍城區長期病患人士（700包） 28/2/2020（五）對象：油尖旺及黃大仙區長期病患人士（1,300包） *指定時段：上午10時-晚上10時

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