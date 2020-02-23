【武漢肺炎】羅致光稱失業援助金涉大量問題　周浩鼎批拘泥於行政

最新一期失業率升3.4%，有立法會議員促政府成立失業援助金，惟勞工及福利局局長羅致光今日（23日）於網誌重申，政府未打算設立，更指當中牽涉很多行政問題。 立法會議員民建聯周浩鼎今出席港台《城市論壇》，直言對羅致光說法「不敢苟同」，批評政府拘泥於行政關卡，不會做到好的安排。

羅致光在網誌表示，多次有立法會議員提出成立失業援助金，若大家認真想成立失業援助金，須一同討論失業援助金與遣散費及長期服務金的關係，以及相關供款問題。羅認為，世上沒有一種失業援助金是既不需供款，亦不需入息審查，然而至今仍沒人願意認真討論上述問題。



他又說，當中又涉大量行政程序，如申請人需提交相關證明文件、建立新電腦系統、招聘人員處理和審批申請等，料2021年才能完成整個工序發放金額。

羅致光認為，成立「臨時」失業援助金是遠水不能救近火。（資料圖片）

對於羅致光今日在網誌中，不考慮成立失業援助金，周浩鼎在節目中，直言感到「奇怪 」且不能苟同，現時「救企業」措施未必完全照顧到僱員。他認為，要證明開工不足不難，「難係唔想去做」，批評若政府拘泥於行政關卡，不會做到好的安排。

周浩鼎批評若政府拘泥於行政關卡，不會做到好的安排。（港台截圖）

另外，全國政協常委、醫管局前主席胡定旭在一同節目表示，認為失業率好快「破5」，現時數字滯後，未反映到最新過年後的情況。他認為，政府應推出失業援助，而形式值得討論，惟強調快才是重點，需做到「及時雨」效果。針對行政複雜，需增加大量人手處理，他認為可外判程序，同時為社會增加就業機會。