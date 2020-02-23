【武漢肺炎】屯門居民遊行反對民居附近設指定診所　憂釀社區爆發

醫管局早前宣布會按疫情逐步啟動18間應對新型冠狀病毒「指定診所」，包括屯門區的仁愛普通科門診診所。有屯門區議員今日（23日）發起遊行反對，批評選址過於接近民居，亦不會為疑似病患提供快速病毒測試，憂造成社區爆發，估計參與者約500人，期間有多名防暴警沿路戒備。

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遊行隊伍在上午11時於新墟青賢花園出發，沿鄉事會路及青山公路，遊行約40分鐘至屯利街華都花園外，則仁愛診所旁，並已獲發不反對通知書。

有市民在遊行前手執訴求紙牌，批評政府「零諮詢、零詳情、零尊重」等，參加者胸前繫上白絲帶，憂心政府把仁愛診所劃為指定診所決定會造成社區爆發，希望把有關服務集中屯門醫院。

有市民在遊行前手執訴求紙牌，批評政府「零諮詢、零詳情、零尊重」。（鄭子峰攝）

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遊行期間吸引數百人參與，沿途高呼口號，又指罵警員，呼籲其「返武漢執法」。有當區區議員強烈譴責政府封關不力，「指定診所」事宜沒有諮詢區議會，漠視香港居民健康，希望藉遊行讓政府明白居民反對並非橫蠻無理，呼籲附近居民一同向「冷血政府」說不。遊行人士到達終點後一度與警方對峙，其後警方撤退入仁愛診所範圍，居民和平散去。

建議屯門醫院日間復康部增設診所 一站式處理患者

主辦方民主黨屯門區議員黎駿穎估計，今日遊行人數約500人，解釋指反對仁愛診所作為指定診所是因為選址太近民居，不足10米已是住宅，也無法做到病毒測試，最後懷疑個案仍要到屯門醫院接受測試，建議在屯門醫院日間復康部增設診所一站式處理患者，不用再轉送，避免社區爆發。他稱，不少居民對選址表達擔憂，下一步會在區議會要求醫管局解釋及考慮其建議方案。