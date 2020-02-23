【武漢肺炎】長者一「罩」難求：每次用完用水洗　綁繩亦開始鬆脫

新型冠狀病毒肺炎疫情在香港持續擴散，有不少市民連日來四出搶購口罩等防疫用品。不過，對長者來說，未必可以每次成功搶購，但家中口罩存量短缺，只能重用。有長者表示，家中口罩所餘無幾，盡量「慳住用」，除了少出街外，一個口罩可以戴三日，每次戴完都會用水洗，指以便下次重用，現時戴著綁帶式的口罩，因多次重複清洗而令綁繩開始爛和鬆弛，變得不貼面；亦有長者為使口罩更耐用，放置數層紙巾在口罩內，並以兩個萬字夾固定口罩和紙巾。

王伯伯以萬字夾固定口罩和紙巾。（蕭韻蕊攝）

今日（23日）早上有商店免費派發口罩予65歲或以上的長者，每人獲發5個，共有名額1000個。在早上，已經有數百名長者在門外大排長龍，亦有家屬持長者身分證代領。有人曾因排隊位置發生爭執，現場有職員派籌和維持秩序，近中午12點時仍未派完。

有長者不知道口罩不可以洗 已開始變爛

年約70歲的劉伯伯今天一大清早已到商店門外排隊，排得接近頭位的他很快便拿到五個免費口罩。他指家中口罩所餘無幾，盡量「慳住用」，除了少出街外，一個口罩可以戴三日，每次戴完都會用水洗，指以便下次重用。劉伯伯今日戴著綁帶式口罩，他的口罩因多次重複清洗而令綁繩開始爛和鬆弛，變得不貼面。當他知道口罩不能清洗時，他表示「吓，唔可以洗㗎咩？」。劉伯伯指今後會盡量避免洗口罩，而且今次多了五個口罩，會輪流用。

劉伯伯指不知道口罩不能清洗，今後會盡量避免。（蕭韻蕊攝）

兩個口罩用足兩個月 口罩入面放紙巾

王伯伯是另一位排隊人士，他指只有兩個由別人贈送口罩，已由一月開始輪流戴，戴完會在家中晾起。他昨天在另一間商店獲派數個免費口罩，但仍然不夠用，故今早特地出來排口罩。他表示，為了阻隔口水和飛沫沾染到口罩，令口罩更耐用，他會放置數層紙巾在口罩內，並以兩個萬字夾固定口罩和紙巾。

九十多歲的梁婆婆亦有類似「招數」應付口罩短缺，她指區内口罩價格高昂，故沒有購買，每次用完口罩都會用風筒吹乾，今日八點多已來排口罩，對於成功得到五個免費口罩感非常高興，「攞完就快啲返屋企，今次仲驚過沙士」。

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