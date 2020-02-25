【武漢肺炎】冀日產十萬個　廠商重啟本地口罩機：發揚香港製造

「武漢肺炎」疫情肆虐，搶購口罩人龍處處，各界扭盡六壬，到世界各地搜羅入貨。不過遠水難救近火，有本地廠商見市面「一罩難求」，決意重新啟動已停擺多年的口罩機，以「香港製造」紓市民之困。機器最多每日可生產10萬個口罩，惟因入口原料有限，首批成品只有約一萬個多，負責人冀政府與內地協調進口，擴大生產量。

九龍灣有公司二月初發售口罩，逾千市民在臨興街通宵「瞓街」排隊的景象，成為全城熱話。不過距離不消10分鐘車程外，觀塘有一廠房其實每天可生產最多10萬個口罩。尚芳保健有限公司早於2013年，與浸大中醫藥學院合作研發草本抗菌口罩，更於香港、中國及歐美等地註冊專利，但當年因成本高，利潤少，公司於是將生產線遷移內地。

疫情爆發期間，公司董事張綺媚正於外地工作，未能即時感受香港市面荒亂，直至看到新聞，目睹不少長者為撲口罩，通宵達旦排隊，才意識情況嚴峻。於是她想起公司廠房內閒置多年的一部口罩機，立即在工業群組中請教，在熱心工程師幫忙下，成功重啟機器。

經本地工程師義務維修下，口罩機終能重新運作。(楊榮飛攝)

尚芳保健有限公司早於2013年與浸大中醫藥學院，合作研發草本抗菌口罩，更於香港、中國及歐美等地註冊專利。(楊榮飛攝)

誰知苦苦把機器修好，卻遇上口罩原料供應短缺，張指：「口罩中間那層叫熔噴布，有過濾作用，這層布現時在國內的供應也十分緊張。」由於部分物料被國家徵用，加上內地政府限制出口，維修好的口罩機唯有繼續停擺。經本地政府協調下，近日終有少量到港，機器齒輪得以重新運轉，製作共一萬多個口罩。首批將於本星期內在網上出售，其中已預售部分予非政府機構，分發給司機和清潔工等前線工人。

政府早前宣布設防疫基金，其中私人企業首條本地口罩生產線，最高可獲資助300萬元。張綺媚形容金額只是僅僅足夠，因現時原料成本比過往高出至少6倍。惟她直言「造口罩唔係為咗賺大錢」，加上市民防護意識大大提高，即使現時口罩貨源增加，市價回落，仍決定留港生產，更打算擴充多一條生產線。

憶起當年決定將生產線北移，張綺媚慨嘆本港缺乏懂得維修相關機器的人士，令本地生產成本增加。眼見現時愈來愈多人投資口罩機，故希望政府能提供資助，培訓本地人才。她明言「香港製造」一詞對她而言別具意義，能在本地生產，甚至將香港品牌輸出國外亦是其多年心願，冀政府大力支持，令一眾本地廠商能繼續在港生產，將香港品牌發揚光大。