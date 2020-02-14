【武漢肺炎】向駿洋邨每戶派$6000　準居民唔收貨斥無助上樓

特首林鄭月娥早前宣布將安排，未入伙的公屋屋邨火炭駿洋邨作檢疫中心。星期五(14日)林鄭再就應對武漢肺炎公布多項資助，其中包括向駿洋邨和粉嶺暉明邨等公屋輪候家庭，發放一次性的6000元特別津貼。不過有駿洋邨準居民表明「唔收貨」，認為津貼無助解決上樓問題，更指「畀6000元你，還返層樓畀我」。

特首林鄭月娥有關的安排隨即引起一眾駿洋邨準居民不滿。近百火炭居民及區議員周三(12日)舉行「和你LUNCH」遊行，高呼「還我駿洋邨、反對隔離營」等口號，更打算於周日(17日)在火炭區舉辦大遊行。

多名沙田區議員曾到沙田鄉事委員會門外抗議，對於駿洋邨將成為隔離營而政府官員未有知會區議會及討論，卻與鄉委會傾討，表示不滿。（梁煥敏攝）

不過，林鄭周五聯同一眾官員，公布多項資助措施，其中包括宣布向駿洋邨每戶派$6000。然而，仍有準居民對此表示不滿。其中準居民陳先生認為$6000只達租金一半，無助解決因延遲入伙而要另覓居所的問題，斥「畀6000元你，還返層樓畀我」，又認為政府每月代為繳付租金直至入伙更為實際。

準居民陳先生認為派錢，無助解決居民因延遲入伙而要另覓居所的問題。(楊榮飛攝)

另一準居民林先生則形容政府是「打你一拳，給你一粒糖」，指6000元不能彌補駿洋邨居民心中的打擊，加上政府過往派錢過程繁複且緩慢，並未能紓緩居民燃眉之急。另外亦有準居民如Bonnie早為入伙打算，她斥政府未有考慮早已安排裝修的居民情況，認為政府當居民是「乞衣」。她又回想當年「財爺」曾俊華向全港市民派了6000元，但現時一戶也同樣只得6000元，並非有誠意的補償。她明言居民最想的都是準時入伙，而非小恩小惠。

