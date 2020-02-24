【武漢肺炎】范鴻齡認防護裝備只夠用至3月中　無負壓房亦可隔離

由新型冠狀病毒引致的「武漢肺炎」疫情持續，醫護防護裝備不足引起關注。醫管局主席范鴻齡日前接受鳳凰衛視「問答神州」訪問時表示，因醫護人員在1月時保護衣用量大升五倍，加上近日全球採購困難，他承認現時醫管局保護裝備用量只能維持至3月中。除此以外，范鴻齡亦在訪問中指醫院已陸續將病房改做隔離病房，直言「我們沙士的時候試過，當然不理想，可是你要全部用負壓（病房），不一定能做得到」。

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范：省一點可頂到3月底

范鴻齡日前接受鳳凰衛視「問答神州」訪問時透露，醫護裝備數目預料僅可維持至3月中。他解釋，由於1月份醫護人員的保護衣用量上升了5倍，加上及採購困難，現時裝備存貨量預料僅可用到下月中。他續言醫管局在國家和特首辦支持下進行全球採購，惟僅有一部分到貨，加上有商界人士幫助，如在境找到貨源便會先墊支，送到醫管局，坦言「省一點的話頂多到3月底左右。」

另外，范鴻齡指雖然再次出現沙士疫情蔓延的可能性很小，但「已經做好最壞打算」。如果出現社區爆發，就會將隔離中心擴大，醫管局會將其他病房改造隔離病房，又謂緊急情況下，不需要用到負壓也能隔離，直言「我們沙士的時候試過，當然不理想，可是你要全部用負壓（病房），不一定能做得到」，若防護衣和醫護人手不足，將會再縮減其他服務。

▼醫管局主席范鴻接受鳳凰衛視「問答神州」訪問▼

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范鴻齡希望短期內能有更多肺炎康復者出院，認為政府已經將內地訪港人士與港人的接觸減少，就算已出現社區感染，「都只是一個區一個區（爆發），基本上大部份都能追到源頭。」他估計不會出現沙士般的大型爆發，又形容今次新型冠狀病毒「很奇怪」，部分患者不用藥物治療亦能「好起來」，但同時有患者情況嚴重。