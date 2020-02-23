【武漢肺炎】單日增4確診病例　中招興田邨保安員記錯飯局日期

衞生防護中心公布，今日（23日）新增4宗新型肺炎確診個案，並將早前第66宗疑似個案列為確診，全港累計共74宗確診個案。 中心透露，其中第72宗個案的62歲男病人，是藍田興田邨彩田樓的住客及保安員，他早前報稱於2月10日發病當日，出席過一個18人的聚會，但中心再核實後，他改稱聚會實際上於1月10日舉行，毋需追蹤當晚出席飯局的人士。 其餘三名確診者，其中一人是鑽石公主號68歲男乘客，是首宗船上乘客返港後確診的個案，其同遊妻子無病徵，正接受檢疫。另外兩名女病人均曾到過北角美輪大廈内的「福慧精舍」佛堂，無外遊紀錄。 中心指，至今共4名確診者曾於1月底及2月到過該佛堂，呼籲此期間到過該佛堂的市民聯絡衞生防護中心。

▼直擊鑽石公主號港人回港情況▼

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衞生防護中心稱，今日新增的個案涉及一名68歲鑽石公主號男乘客（為第71宗個案），他有長期病患。病人於1月25日至2月20日逗留在鑽石公主號，於2月20日乘坐香港政府包機返抵香港，同日出現發燒及咳嗽，昨日（22日）由駿洋邨檢疫中心送往伊利沙伯醫院求醫並入院接受治療。

病人現時情況穩定，其同遊妻子沒有出現病徵，正接受檢疫。

男保安員情況嚴重 無外遊紀錄

第二宗確診個案涉及一名62歲男子（為第72宗個案），居於藍田興田邨彩田樓，中心透露他同時在住處擔任保安員。病人過往健康良好。病人自2月10日出現發燒和咳嗽，2月13日至18日期間曾向兩名私家醫生求醫，並於2月22日到基督教聯合醫院求醫並入院接受治療。病人現時情況嚴重，他於潛伏期內沒有外遊，其同住的妻子和兒子沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。

衞生防護中心在下午的記者會一度公布，病人報稱於於2月10日前往尖沙咀新港中心的煌府婚宴，參與一個共18人的晚宴。其後煌府的發言人澄清，該店早於2月8日起暫停營業。衞生防護中心晚上再更正，經核實有關資料，病人改稱實為於1月10日前往該店，並非病人潛伏期內的活動，毋須進行相關的接觸者追蹤工作。

籲1月底至2月到過佛堂的市民 致電通報

第三宗確診個案涉及一名80歲女子（為第73宗個案），她過往健康良好，獨居於柴灣興華二邨展興樓。病人自2月8日出現咳嗽及喉嚨痛，於2月22日到東區尤德夫人那打素醫院求醫並入院接受治療。病人現時情況穩定，她於潛伏期內沒有外遊。

第四宗確診個案涉及一名76歲女子（為第74宗個案），她有長期病患，居於北角書局街1-25號美輪大廈。病人自2月13日出現肌肉痛及發燒，於發病後曾向兩名私家醫生求醫，於2月22日到東區尤德夫人那打素醫院求醫並入院接受治療。病人現時情況穩定，潛伏期內沒有外遊，其同住的丈夫沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。

中心的流行病學調查顯示，早前公布的第65及70宗個案病人與今日確診的第73及74宗個案病人均曾於一月及二月到訪位於美輪大廈内的「福慧精舍」佛堂。曾於上述期間到訪有關佛堂的市民，如出現相關病徵，以及曾於昨日（22日）下午三時從病人寓所接載第74宗病人及其女兒到東區尤德夫人那打素醫院的一名的士司機，需致電衞生防護中心熱線。