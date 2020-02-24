【武漢肺炎】北角佛堂4人確診　街坊：善信炮台山「天后廟」聚集

新型冠狀肺炎病毒疫情持續，本港至今累計74宗，更出現佛堂群組爆發，共涉4宗個案曾於相若時段前往北角美輪大廈「福慧精舍」。有居於東區、曾赴該的佛堂聽眾於港台《千禧年代》「鋒煙」指，東區多褔建人聚居，遂有不少佛堂應運而生。除初一、十五外，農曆十九亦是熱門參拜日子，不少善信到訪「福慧精舍」後，會轉往炮台山舊大廈的「天后廟」聚集，「會見返同一班人。」 他指，「福慧精舍」內可供廿人頌經，由一位師傅帶領，亦有人帶佛像開光及解籤文，他相信該師傅亦存廣泛接觸。

聽眾黃先生指，前年曾陪長者前往「福慧精舍」，據他觀察所見，佛堂內有幾尊佛像供參拜，亦有洗手間及小型廚房，有兩位職員安排收錢及日常行政，亦有一空間不經常開放，可供廿人頌經，由一位師傅帶領，亦有人帶佛像開光及解籤文，他相信該師傅存更廣泛接觸。

他又提到，每逢初一、十五、十九，不少來自福建的誠心信眾，會專程前赴佛堂取齋菜進食。他又指，不少善信到訪「福慧精舍」後，會轉往炮台山舊大廈的「天后廟」聚集，「會見返同一班人。」

聽眾李小姐則指，自己過往曾往佛堂，她特別關注經書的消毒工作，「信眾一般都會上去唸經幾個鐘，會派經書」，

聽眾指駿洋邨不准用指甲鉗 憂藏污穢

現於火炭駿洋邨隔離的聽眾鍾先生指，自己是首批從「鑽石公主號」返港隔離人士，他認為環境非常好，但安排不周及「甩漏」，他提到，自己需佩戴假牙，隔離單位內會有派送橙及蘋果等生果，惟未獲安排餐刀，亦不予家人轉帶。他又指，指甲鉗同樣不准使用，因同屬利器，「但手甲咁長，咪藏晒污穢」，質疑不符防疫常規。