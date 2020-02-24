【武漢肺炎】駿洋邨隔離楊和生指昨無晚餐提供：當局稱唔夠派

郵輪鑽石公主號多人確診武漢肺炎，港府早前派包機接回港人，並安排眾人於駿洋邨隔離。資訊保安專家楊和生亦為郵輪乘客之一，正於駿洋邨隔離，他表示，當局本身會提供膳食，惟昨晚（23日）未有晚飯提供，查詢時對方表示「唔夠飯派」，最終只能以杯麵充飢。另外，楊早前曾投訴指，廁所有漏水問題，他表示當局指「唔方便整」。

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楊和生今早（24日）在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，正於駿洋邨隔離，平時都有膳食提供，由工作人員送到單位，不過昨晚卻未有人送餐，昨晚查詢時，對方表示「唔夠飯派」，故只能以杯麵單位內的杯麵充飢，未知為何會出現相關情況。他續稱，今早已恢復早餐供應。

楊和生又表示，希望使用電腦，原本親友可將物品送到單位，但由於電腦在家內，親友沒有其鎖匙，隔離人士又不可將物品交到單位外，「鎖匙都唔得」，故只能等待隔離完成。他又稱，郵輪上房間的設施貼近酒店，較駿洋邨為佳，例如郵輪有電視可看電影。至於廁所漏水的問題，他表示對方指「唔方便整」，現時只希望14日隔離期盡快過去。

對於有鑽石公主號乘客回港後再確診感染，楊和生坦言有擔心，認為日本的檢測未必準確，方法與香港不同。他表示，現時有定期量體溫，並匯報予當局。

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