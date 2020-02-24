【鑽石公主號．日本】父母被隔離　港人求助入境處：請電中領館

日本鑽石公主號郵輪爆發新冠肺炎，船上三百多名香港乘客已全部下船，仍有約100人，包括70名確診者，及30名需要觀察的乘客在日。一對上年紀港人夫婦因丈夫確診，妻子亦須留日本隔離，他們兒子陳先生在港心急如焚，決定親到日本了解及支援父母，惟他向入境處查問是否有職員可協助到日的家屬，換來答覆卻是一個中國駐日大使館的電話，亦有叫陳到埗後與當地的職員聯絡。陳生直言「意外」，但仍決定先到日本支援要單獨隔離的母親。 記者：邱靖汶、攝影記者：楊凱力 日本直擊

日本和光市的仍未啟用的和光大學，被用作隔離營。(邱靖汶攝)

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陳生的父母一同乘坐郵輪到日，其父早前確診，現仍在醫院留醫，並有氣促，其母則於22日下船，她與另數名人士合共7人一同被送到和光大學接受隔離觀察，據了解當中有3至4人是香港人，亦有其他國籍的人。

隔離房間有wifi及陽台

陳太透露，房間的設施及配套齊備，她獲安排有陽台的房間，亦有熱水壺及膳食安排，房內亦有Wi-Fi設備，惟膳食方面，可能工作人員要派送不同地點，派到她的房間時，食物已不再新鮮熱燙了。

入境處未有安排支援到日家人

陳生透露，其母親下船後精神好，但身體仍然虛弱，並沒有發燒。他又指曾致電入境處並透露他想到日本了解母親情況，他形容香港入境處職員對到訪當地的港人家屬支援不足，只是給了陳先生中國駐日大使館的電話給他，又着陳生到達後便致電對方。

母能轉到乾淨空間感安心

《香港01》記者昨日親到和光大學的隔離營視察，發現亦有醫護駐守，陳生得悉隔離營情況後表示欣慰，最少得知其母現處地點乾淨，亦有醫護人員在旁。他又說，父親現仍然留院，並仍有氣促，但他到埗後會先照顧母親為先。

▼《香港01》到訪隔離營的情況▼