【鑽石公主號．日本直擊】父感染、母隔離　港孝順仔親赴日探親

雖然被滯留在日本鑽石公主號的香港乘客已全部下船，惟有部份港人仍需強制留日作觀察。須留日隔離人士陳太目前留於和光市稅務大學宿舍，她的丈夫早前確診。 《香港01》聯絡陳太的兒子，他因為擔心父母，於今日（24日）親赴日本，希望了解父母的情況。他表示，自己到日本，可以令媽媽舒心、爸爸安心養病。 記者：邱靖汶 攝影記者：楊凱力 日本直擊

陳先生表示，自己出現日本可讓媽媽舒心、爸爸安心養病。（邱靖汶攝）

陳先生表示，上周五在一家人在群組開了家庭會議，現正被隔離的母親初時怕家人到日本探望，會不幸感染武肺，所以都不願讓他們到日本。後來，陳先生引述已確診的爸爸說：「話阿仔黎左的話，佢就可以將關心太太的責任暫時放低，專心養病。」因此母親才首肯讓兒子過日本。

確診父：阿仔到日本 可以將關心太太的責任暫時放低

陳先生表示，本先打算派在外地的弟弟出發到日本，但發現還是在香港最易搜購各類媽媽想要的物資，所以由他做家庭代表，率先到日本。

陳生說，接到父母的消息後，自己一直以來心情平靜，知道自己出現可以幫到媽媽應該困境就迅即決定過來日本。

記者到日本機場，等待陳先生到日本探望雙親。（邱靖汶攝）

《香港01》記者昨日（23日）特別到陳太所處，位於和光市的稅務大學埼玉縣和光校舍，由車站到那處車程大概七分鐘，陳太於周六(22日)傍晚被帶到這所大學宿舍隔離，記者受陳太的兒子所托，到宿舍送上一些補給品。

校園內有自衛隊車輛

記者周日(23日)按照通告的地址到達校園，當時閘門打開，即能順利進入校園。和光校舍有四幢宿舍，校園未算大，進入校園時氣氛平靜，未見有職員，校內的中央廣場附近雖有人，但亦沒有阻止記者進入，記者見到校園內泊有日本自衛隊車輛。其後, 有穿軍服的職員操流利英語向記者查問，之後記者留下補給品便聽從指示離開。