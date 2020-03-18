【新冠肺炎】王錦輝中小學居家課堂　體藝科依舊　要端莊穿校服　

新型冠狀病毒肺疫情（俗稱「武漢肺炎」）在港蔓延，全港中小學最早要留待4月20日才能復課，部分學校普遍透過互聯網實時授課的形式，讓學生「停課不停學」。 直資學校香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學近年已推行「自攜裝置（BYOD）」，因此停課期間，每名學生均能以平板電腦在家依照時間表實時透過互聯網上課，包括體育、視覺藝術及生命教育等課堂。在家上課期間，校方希望學生的學習態度與在校上課看齊，因此不論中學或小學課堂，實時上課的學生們均須儀容端莊，並且穿着校服或體育服。

王錦輝中小學的課堂移師互聯網，主要採用直播應用程式Zoom作實時教學。（龔嘉盛攝）

小學每日設2至4節課 且電子學習不只限於主科

王錦輝中小學主要採用直播應用程式Zoom作實時教學，小學部在2月起以級際方式進行直播課堂，每堂由1至2名教師統一向全級學生授課。副校長莊曉莉表示，小學生年紀尚輕，不希望他們以過長時間接觸電腦，因此每日只設2節至4節課，接下來會考慮增加中英數的課時。

校方希望學生在家上課的同時，儀容、穿著及學習態度都能與在校上課看齊，因此要求中學生及小學生在實時課堂期間，均須儀容端莊、穿著整齊校服上課。校方會向家長派發說明文件，講解實時教學詳情，教科書方面則會採用出版商提供的電子教學資源，家長及學生能透過「自攜裝置（BYOD）」計劃的平板電腦下載使用。

電子學習並非侷限於主科，體育、視覺藝術、音樂及生命教育等科目亦設實時直播課堂，最近的生命教育課期間，學生更拍攝短片及製作心意卡，感謝包括香港大學微生物學系講座教授袁國勇在內的香港醫護人員（見另稿）。以小學部的視覺藝術堂為例，教師透過鏡頭示範後，學生亦可在家中繪畫或動手製作，教師亦能調動不同學生的鏡頭畫面，向其他同學展示作品。

王錦輝中小學教師實時直播綜合科學堂。（龔嘉盛攝）

體育堂做健身操 另為DSE生發放工作紙、測驗

學生停課期間經常留家防疫，但減少外出容易缺乏運動，因此該校同樣加入網上體育堂，教師如同化身健身教練主播般，在鏡頭前引導學生做簡單健身操。

有別於小學部，中學部維持以班別形式教學，每班設特別時間表，學生需依時間表參與網上課堂，形式包括直播課堂或預錄短片課堂。至於應屆文憑試（DSE）學生方面，校方於農曆年假前已完成教學，但模擬試只考了一半科目，停課期間改為教師會在網上課堂期間即時發放工作紙、測驗等，教師會即時與學生互動。

王錦輝中小學的課堂移師互聯網，該校小學部在2月起以級際方式進行直播課堂，每堂由1至2名教師統一向全級學生授課。（龔嘉盛攝）

以Zoom進行口試練習

助理英文科主任梁靜巒指，主要以5人為小組的口試練習亦能移師Zoom進行，時間安排及支援上同樣能照顧學生需要。透過Zoom應用程式，教師能知悉學生身處位置、是否準時上課等，副校長（學務）廖詠琪表示，學生於電子學習課堂的表現可用作計算平時分，但課堂期間不會作正式測考。

對比傳統面授課堂，電子學習始終存在部分侷限。中學部資訊及通訊科技科主任馮穎豪指出，部分涉及實物操作、動手體驗的課程內容未能在停課期間進行，需作調動，例如組裝機械人課程。另外，馮表示，學生家中的網絡環境並非同樣穩定，部分學生或因網絡連接不穩而有影響；部分學生家中或沒有列印機，不能列印紙本功課或文件，就此教師或要協助列印，學生可隨時回校領取。

+ 3 + 2

首席副校長盧志聰認為，學校數年前已引入電子學習作輔助教學，因此制訂停課期間的電子學習便能更快上手。他認為，除了採用Google Classroom套件，教職員團隊並不排斥其他教學軟件，又形容電子學習既幫助了學生，亦幫助老師掌握更創新的教學模式。

盧志聰認為，電子學習的主要挑戰是調整學生的心態，由農曆新年假期過渡至電子學習課堂，讓他們達致在家中能自律學習。