【新冠肺炎】電子學習不忘生命教育　小學生創作感謝醫護、袁國勇

新型冠狀病毒(俗稱「武漢肺炎」)疫情持續，停課期間學校普遍透過推行電子學習，讓學生「停課不停學」。追趕課程進度的同時，直資學校香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學透過實時網上教學，維持每周一次的生命教育課堂，讓學生在課堂間與老師談生活瑣事。 而去年曾探訪該校的港大微生物學系講座教授袁國勇，更出現在小學部生命教育課堂其中一項功課，學生透過拍片或繪畫形式，感謝包括袁國勇在內的香港醫護人員的付出。

王錦輝中小學的小學生繪製小手作，感謝在一直在抗疫前線奮鬥的香港醫護人員。（受訪者提供）

王錦輝中小學在2月起以級際方式進行直播課堂，當中小學部每日設2節至4節課，每周至少設一堂生命教育課。學生發展主任曹小怡表示，生命教育課堂包含正向教育，例如有教師會透過自製漫畫，向學生講解在疫情期間，父母可能要東奔西走「撲口罩」、忙於處理防疫，希望透過講解調劑停課學生與「Home Office」家長的關係；而學生能利用課堂時間，與教師及同學分享停課期間的生活瑣事。

學生拍攝短片感謝袁國勇

香港大學微生物學系講座教授袁國勇曾於去年到訪王錦輝中小學，校方配合生命教育課的契機，讓小學生拍攝數十秒的短片，或是繪製小手作，感謝在一直在抗疫前線奮鬥的香港醫護人員。校方指，相關學生作品日後會轉交袁國勇及醫護人員。

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另外，學生每星期均需填寫問卷總結停課期間的一周所學，中學部及小學部的班主任亦會致電學生或家長跟進學習進度，例如曾有家長會反映網上學習的功課數量問題。