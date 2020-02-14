【武漢肺炎】教師藉視像教學助DSE生　教局：電子學習與課堂互補

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎襲港，教育局昨日（13日）宣布全港中小學及幼稚園停課至3月16日，小六第三次呈分試取消。中小學停課並不代表學習停頓，教育局推行「停課不停學」計劃下，有中學教師採用運用學習管理系統進行收發功課及評估，亦有教師採用視像會議程式作實時遙距教學，緊貼應屆DSE考生的需要。 教育局總課程發展主任何永銓承認「電子學習並非無敵」，而是運用電子學習優勢彌補面授課堂，互相配合。

教育局日前推行「停課不停學」計劃，中小學停課並不代表學習停頓。教育局日前推行「停課不停學」計劃，中小學停課並不代表學習停頓。（黃舒慧攝）

教育局局長楊潤雄日前撰文指，市場上出現不少免費且簡單易用的網上視像會議程式，學校管理層可應用這些程式與科組人員召開遙距會議處理校政，教師亦可運用視像會議功能，與學生群組進行實時網上授課。

藉Moodle可收發功課及進行評估

在「停課不停學」計劃下，數學科教師蘇志峰在停課期間，採用運用學習管理系統Moodle（Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment）作為收發功課及進行學科評估，學生可選擇以PDF電子檔案或拍照形式上載功課，而蘇則會透過系統的批改功能，給予學生評級及評語，批改程序與平日無異。

蘇志峰認為，網上收發功課能掌握學習數據，例如他曾遇過學生只在短短6分鐘內便已提交評估兼且得到滿分，而相關評估需時逾10分鐘才能完成，因而需作進一步跟進。

資訊科技科教師潘家興則利用Microsoft Team，與學生進行實時遙距教學，相關軟件具備畫面分享、文件分享、發言控制、監察學生電腦畫面等功能，跨境學生在內地也能使用，但由於他任教女校，笑言不少學生因感到害羞，而不會開啟鏡頭露面。

晚上集合DSE生 進行實時視像授課

潘家興表示，最近有應屆DSE中六學生擔心跟不上進度，他因而在晚上集合同學進行實時視像授課，最晚更試過到凌晨12時才「落堂」；若學生有任何疑問，亦能隨時翻看授課片段。

談及電子學習的侷限，潘家興指，備課時要用更多時間：「實際課堂會有較多互動，但對住電腦就好似對住牆講嘢，講課要捉緊重點。」蘇志峰則認為，現時或未能全面掌握學生是否理解課堂內容，網上授課期間亦未能看見每一位學生的表情及情緒，難以全面了解其學習進度。

新型冠狀病毒疫情日趨嚴峻，教育局局長楊潤雄公布，復課日期延至不早於3月16日。（資料圖片）

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教育局總課程發展主任（資訊科技教育）何永銓表示，近年教育局曾就電子學習進行問卷調查，當中8至9成受訪學校回覆指正採用電子學習平台，當局最近已開設專頁上載各項電子教學資源。但他同時承認「電子學習並非無敵」，電子學習不能取代傳統教學法，現時是運用電子學習優勢彌補面授課堂，互相配合。