【武漢肺炎】駿洋邨隔離者無晚餐　單位滿布灰塵廁所水箱漏水

日本鑽石公主號郵輪爆發新型冠狀病毒肺炎，港府早前包機分批接載滯留港人，回港後仍需入住火炭駿洋邨接受14日隔離，這批短期住客包括資訊保安專家楊和生及其太太。由豪華郵輪到檢疫中心，楊和生在入住前早有心理準備待遇必有落差，但無奈指昨日（24日）原定晚上七時用餐，苦等至九時未見派餐，致電查詢時對方才稱「唔夠飯派」，但答應會去買外賣，至十時半仍未見人，職員指食肆已關門，最後只能靠杯麵充飢。他批評職員「買唔到都唔講聲」，累他白等三個半小時，又稱知悉至少另有兩組家庭昨晚未獲派晚餐，當中有一家庭今早更沒有早餐供應。

▼駿洋邨隔離生活▼

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楊和生夫婦在上周六（22日）正式入住火炭駿洋邨中層單位，接受另外14日的隔離生活。他透露，檢疫中心的膳食必定不如郵輪般有前菜、主菜及甜品供應，但抵步後可預先選擇未來三日膳食，早午晚餐分別有三款挑選，主要是水份較少的茶餐廳款式，例如蒸肉餅、炒米粉，沒有湯麵之類的選擇。他透露，曾有外賣送來時盒內已產生大量「倒汗水」，從其溫暖可判斷已放了一段時間，無奈說「肚餓都會食」，幸好今日的外賣送來時仍熱辣辣。

楊和生夫婦目前在火炭駿洋邨接受14日隔離，透露昨晚未有晚飯供應，查詢時對方僅表示「唔夠飯派」。（資料圖片 / 龔嘉盛攝）

早已對檢疫中心生活不抱期望的楊和生表示，膳食由民安隊人員派送，按鐘後拋下一句「收嘢喇」，與郵輪服務大相逕庭，但對此仍感體諒，「佢哋邊識做呢啲」。令他最無奈的是，政府安排晚上約七時派發晚餐，但昨晚苦等到九時仍未見人，只好致電熱線查詢，對方僅指「唔夠飯派」答應去買外賣。再苦等一個半小時仍未有人送餐，再致電查詢時對方才表示食肆已關門，無法買外賣，「買唔到都唔講聲」，又指同一晚另有至少兩個家庭未獲派晚餐。

在郵輪上有大量電影供打發時間，在駿洋邨的娛樂僅能依賴智能電話。楊和生說幸好有無線網絡，且能托人送來簡單日常用品。入住的單位較簡陋，他稱第一日已向民安隊借來掃把打掃及用毛巾清理，皆因單位內處處灰塵，「床邊一摸成手都係塵」。另一頭痛問題是廁所水箱有漏水問題，地下總現水跡，但當局指「唔方便整」，只能忍受14日，「覺得好annoying（騷擾）」。至於家居垃圾，政府要求他們放入寫上「醫療廢物」的膠袋及按指示綁好，每晚十時放到門外待收集。

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有市民指駿洋邨不准用指甲鉗 憂藏污穢

此外，有現於駿洋邨隔離的鍾先生今早在電台節目指自己是首批從「鑽石公主號」返港隔離人士，他認為環境非常好，但安排不周及「甩漏」。他提到自己需佩戴假牙，隔離單位內有橙及蘋果等生果，惟未獲提供餐刀，亦不予家人轉帶。他又指，指甲鉗同樣不准使用，因同屬利器，「但手甲咁長，咪藏晒污穢」，質疑不符防疫常規。