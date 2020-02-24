【武漢肺炎】住元朗GRAND YOHO商人確診　深圳有住所曾自駕到內地

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，昨日（23日）本港首度出現深喉唾液樣本化驗「中性」檢測結果，即無法分辨患者是否帶有新型冠狀病毒。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（24日）稱，該名35診男患者於昨晚確診，是本港第75宗個案。他住在元朗GRAND YOHO第三座，2月初曾駕駛到內地。 對於昨日化驗結果未明，張竹君解釋，樣本的份量及取樣位置均會影響檢測結果。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞則說，患者在不同時期，體內病毒濃度都有所不同。倘有患者的檢測報告結果呈陰性，但臨床徵狀令人懷疑，會重新安排檢測，確保結果準確。

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患者2月初自駕到內地

張竹君表示，昨晚新增一宗確診個案，即第75宗個案。患者是一名35歲男子，與太太及家人同住在元朗GRAND YOHO第三座。他是一名生意人，2月初曾駕駛到內地，在深圳有住所；2月8日之後，他大部份時間留在香港的家中，沒有到公司上班，因此當局沒有追問他的公司名稱。患者在19日開始發燒、咳嗽，21日乘的士到博愛醫院求診，並將深喉唾液樣本交回該院，但由於化驗報告「不肯定」，被轉送至屯門醫院接受隔離治療。

如結果陰性但病徵可疑 會重新安排檢測

患者昨日的檢測樣本結果「中性」，即無法辨別是否帶有新型冠狀病毒，是全港首次出現此情況。張竹君稱，檢測結果取決於樣本的份量及取樣位置，取樣本的位置不同，或導致不同結果；如對結果生疑，會重新取樣本再作檢測。何婉霞亦稱，研究顯示深喉唾液樣本的敏感度超過九成，但患者在不同時期，譬如潛伏期或有病徵時，體內病毒濃度都有所不同。倘有患者的檢測報告結果呈陰性，但臨床徵狀令人懷疑，會重新安排檢測，確保結果準確。