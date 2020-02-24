【武漢肺炎】北角福慧精舍多2人初步確診　累計4婦人元宵節到訪

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，北角美輪大廈一樓福慧精舍「佛堂群組」繼續擴大。據了解，本港今日（24日）再新增兩宗初步確診個案，分別是57歲及68歲女子。據悉，57歲女子曾於2月8日元宵節（年十五）到訪過福慧精舍佛堂，即與另外三名患者在同日到過該處。本港累計6人染病與福慧精舍佛堂有關。

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初步確診患者分別在律敦治醫院及瑪麗醫院

消息透露，本港再多兩宗武漢肺炎初步確診個案，分別是57歲女子及68歲女子。據悉，57歲女患者曾於2月8日到訪過福慧精舍佛堂，早前曾多次到養和醫院求診，現於律敦治醫院接受隔離治療。而68歲女患者亦曾到過福慧精舍，現於瑪麗醫院留醫。

本港累計6人染病與福慧精舍有關，全部均為老婦，已確診的包括第65宗住小西灣邨瑞滿樓的70歲女患者、第70宗住天后廟道的96歲女患者、第73宗住柴灣興華（二）邨展興樓的80歲女患者及第74宗住美輪大廈的76歲女患者。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日表示，目前仍在了解眾人在佛堂內的活動，不過據之前確診者透露，佛堂內會分發食物，眾人會在內唸經。

4患者同在元宵到福慧精舍

衞生署衞生防護中心早前公布，第65宗個案、第70宗個案、第73宗個案均於2月8日，即農曆一月十五元宵節到過福慧精舍。而今日初步確診的57歲女患者亦在同日到過。至於第74宗個案住在美輪大廈，但與佛堂不同樓層，她每日早上均到佛堂幾分鐘，包括2月2日及2月9日。

張竹君昨日稱，當局接到約30人以電話聯絡衞生防護中心報稱曾到同一佛堂，截至昨晚共5人不適被送入院，另有10人需要檢疫，其他人則因到訪佛堂的時間較早，無現病徵，正接受醫學監察。