【武漢肺炎】衞生署稱內地返港者須檢疫　籲勿前往日韓等疫區

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由新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續，武漢市今日（24日）一度宣布無病徵的外地人可以分批出城，惟新冠肺炎疫情防控指揮部其後表示，通告未經指揮部研究和主要領導同意發布，宣布該通告無效。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示本港有檢疫政策，任何人士入境均須接受檢疫。她同時呼籲市民應避免到病毒爆發地區，如南韓、日本和意大利，如非必要盡量「唔好去」。

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有指內地推出新政策，港人或可以自駕方式離開湖北返港。張竹君表示就湖北及其他內地城市，特別來自湖北省的人士，本港有檢疫政策，任何人士不論以甚麼形式入境、過關，都必須接受檢疫。

有指內地推出新政策，港人或可以自駕方式離開湖北返港。張竹君表示就湖北及其他內地城市，任何人士入境均須接受檢疫。（中新社）

另外，就南韓累計833宗新型肺炎病例，張竹君表示留意到南韓疫情情況，政府內部正商討對策，如有措施將會盡快公布。她呼籲市民應避免去疫區，如留意到有些地方出現病毒傳播，例如南韓、日本和意大利等，如無必要就避免前往，直言盡量「唔好去」。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君呼籲市民應避免到病毒爆發地區，如南韓、日本和意大利，如非必要盡量「唔好去」。（張浩維攝）

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