【武漢肺炎】10歲童藉生日捐36萬演出費　助獨居長者及特殊兒童

新型冠狀病毒肺炎疫情仍在持續，本港市面出現「口罩荒」。疫情之下，坊間相繼有有心人向市民派發口罩及抗疫物資，助解燃眉之急。明日(2月25日)即將滿10歲的女童宋林錡，在父母的支持下，今日（24日）決定將過去數年，在國內外鋼琴表演所獲費用及利市錢，合計約36萬港元，連同口罩、洗手液等物資，捐給香港兒童慈善基金會，透過基金會幫助有需要的獨居長者和特殊兒童。

即將滿10歲的女孩宋林錡，捐出36萬元的演出費及約1萬個口罩。（袁澍攝）

明天（25日）是宋林錡10歲的生日，熱愛彈鋼琴的她近年來在全球多地表演，儲下不少表演費用。自去年底起，內地和香港陸續出現新型冠狀病毒引起的肺炎疫情，她向父母表示，見到中國內地及香港都受到疫情衝擊，不少市民苦於沒有物資，生活受到影響。她希望將「利市錢」及表演費用捐出去，幫助有需要的人。

母親林女士表示，一直以來都會帶女兒參與慈善活動，培養女兒的善心。今次聽到女兒的意願，父母二人驚喜之餘亦十分支持。在父母的幫助下，宋林錡將36萬元善款捐給香港兒童基金會，成為該基金年紀最少的捐贈者。

香港兒童慈善基金會主席尹偉濤表示，收到這筆物資及捐款十分感動，表示會善用捐款，盡快透過基金會的義工派發給獨居老人及特殊兒童，送上暖意。

除36萬捐款外，今次捐獻的物資大概有1萬個口罩、300支搓手液及數十包消毒紙巾。林女士表示本身家中都有存貨，為了捐贈更四處張羅，希望幫到有需要的人。

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