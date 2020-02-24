【武漢肺炎】南韓爆疫情旅行團大跌價　旅行社驚現399元五天團

由新型冠狀病毒引發的武漢肺炎陸續於世界各地蔓延，南韓的疫情尤其嚴重，截止今日中午（24日）已累計逾763宗確診個案，康泰旅行社、東瀛遊、大航旅遊宣布取消南韓旅行團。 《香港01》記者下午到旅行社雲集的旺角銀行中心旅遊街觀察，發現每間旅行社人流稀疏，市民無須排隊等候便能向職員查詢。日本及南韓的旅團更大割價，更驚見有南韓五日團團費只需399元，希望吸引市民報團參加。

有單張顯示有到南韓首爾五日團團費僅399元。（歐陽德浩攝）

武漢肺炎疫情繼續蔓延，南韓已累計逾763宗確診個案，日本受郵輪鑽石公主號的影響，昨日個案增至838宗。旅行社職員指最近顧客多報團前往東南亞旅行，亦指所有團費已是特價，本來2,000元的韓國團大減五成，甚至只需數百元。

市民望政府呼籲旅行社取消日本團

準備三月中前往日本東北的鄧小姐擔心感染肺炎，希望能夠退團，但現在退團將損失一半團費，因而作罷。她認為日本即將舉辦奧運會，不會卻步封關，希望政府呼籲旅行社取消日本團。

因陳先生準備與女兒旅行，須待教育局宣布暑假安排，才能決定更改或是取消行程。（歐陽德浩攝）

另一名林小姐同樣於三月前往東北，卻不擔心日本疫情擴散，更引述上星期到河口湖的朋友指，「冇事㗎！旅遊景點冇人戴口罩㗎！」

家長：待教育局宣布暑假安排更改機票

陳先生表示本來已買好機票，準備女兒七月中放暑假時，全家到福岡旅行。然而現在須待教育局宣布暑假安排，才能決定更改或是取消行程。他更指疫情未開始前，要排隊半小時才能詢問詳情，「冇諗過一嚟到就可以坐低。」

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旅行社以防疫價送防疫保險招徠

綜觀銀行中心的旅行社，南韓首爾團最低價為五日399元，最貴只是三日團999元，亦有旅行社以「防疫價」、贈送防疫保險作招徠。相比一月前平均2,000元的價格，大減五成以上。

日本歐洲團費沒大改變

至於日本方面，因臨近三月底的櫻花期，價錢沒出現大變化，如東京五日團約4,999至7,888元不等，視乎日期及景點。而歐洲暫時未受到疫情嚴重影響，價錢維持在過萬元，如瑞士團約17,000至18,000元，視乎前往的國家、出發日期及時間長度。

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