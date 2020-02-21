南韓疫情│大邱武漢肺炎超級傳播變死城　口罩炒貴24倍市民求封城

因為一個自私的大媽 ，韓國大邱已出現超級傳播。截至2月21日韓國時間下午5時，韓國累積確診武漢肺炎的個案有204宗，一日內大幅增加100宗個案。大邱市民人人自危，平日非常熱鬧的「大邱明洞」變得冷冷清清，市民亦四處搜羅口罩求自保。

大邱東城路，向來有「大邱明洞」之稱，非常熱鬧／大邱市政府圖片

疫情擴散後，同一位置已變成孤城／news1圖片

韓政府承認出現超級傳播

韓國武漢肺炎疫情出現社區傳播！2月18日，一名居住大邱、61歲的女子確診為第31名患者之後，大邱、慶北區陸續出現與這名患者相關的確診個案。直至2月21日韓國時間下午5時，韓國累積個案204宗，同日新增100名確診，其中大邱、慶北區為重災區。日前，韓國中央防疫應對部長鄭恩慶（譯音）表示，政府認為已經發生了「超級傳播事件」。而韓國總理丁世均亦宣布，將大邱、清道（慶北地區）列為「特別管理區域」。

鄭恩慶／YONHAP NEWS

大邱市民人心惶惶

與第31名患者有接觸的9000多名新天地教會教友，現時正在於家中或政府安排的地方進行隔離。大邱現時的負壓病房只有54間，外界擔心疫情迅速增長令負壓病房不足夠應對。大邱的市民人人自危，而居住在其他地區的市民則要求政府盡快將大邱封城。

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自私大媽累全家

雖然政府沒有公布是次超級傳播事件的源頭，但不少人都將茅頭指向第31名確診者身上。在確診之前，她曾經拒絕接受武漢肺炎測試，後來證實了患上肺炎之後，更在社區四處遊走，散播病菌。

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