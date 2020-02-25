【武漢肺炎】長者安居協會：疫情影響長者情緒　有87宗自殺求助

「武漢肺炎」襲港一個月，市民生活深受影響，長者安居協會指，「一線通平安鐘」服務近月接獲大量長者求助，由去年7月1日至今年2月18日累積接獲逾千宗社工輔導的求助新個案，較前年同期增加16%。逾千宗新個案當中，有近半個案需進一步情緒支援，甚至有87宗個案具自殺風險，較前年同期大幅上升85%。協會行政總裁表示，長者或因防疫需留守家中，暫停或取消聚會活動，因而產生孤獨感，或留意到關於疫情的資訊感恐懼，提醒家人多加留意長者情緒，如有需要應盡快尋求專業人士協助。

2月5日，有團體稱派十萬個口罩，大批長者通宵排除等候。 （資料圖片／歐嘉樂攝）

長者安居協會表示，因應較早前社會事件以及最新疫情影響，由去年7月1日至今年2月18日累積接獲逾千宗社工輔導的求助新個案，較前年同期增加16%。逾千宗新個案當中，有近半個案需進一步情緒支援，甚至有87宗個案具自殺風險，較前年同期上升85%。

長者安居協會行政總裁王虹虹表示，長者或因防疫需留守家中，暫停或取消聚會活動，因而產生孤獨感，或留意到關於疫情的資訊感恐懼。她又提醒家人多加留意長者情緒，如有需要應盡快尋求專業人士協助。

2月5日，有團體稱派十萬個口罩，大批長者通宵排除等候。 （資料圖片／歐嘉樂攝）

協會現時推行「攜手抗疫･傳送平安」特別行動，加強防疫，包括主動致電了解長者最近身體狀況，覆診及藥物存量等，當中特別跟進傷殘、獨居及長期病患的服務使用者。長者安居協會業務營運主管馮志恒表示，協會護士於行動期間進行評估，如發現有緊急需求，例如服務使用者及家屬未能到醫院取藥，協會可按情況，安排人員代取藥。另外，協會受訓的家居照顧和清潔服務員會按防疫指引，繼續提供「到戶式」服務。

長者安居協會「一線通平安鐘™」服務持續關愛和守護長者，攜手抗疫，傳送平安。 （受訪者提供）

關愛長者身心靈小貼士 1. 身：健康防疫習慣 ⚫ 保持個人衞生，勤洗手，避免經常用雙手接觸口鼻 ⚫ 在家中也要多做運動，例如伸展運動 ⚫ 作息生活要定時，保持心境開朗 ⚫ 避免任何聚會活動，例如聚餐、打麻雀 2. 心靈：抗疫情緒處理 ⚫ 多關心身邊的長者，透過電話慰問或傳短訊向長者表達關懷 ⚫ 多留意官方或可靠的防疫資訊，勿輕信傳言 ⚫ 如發現身邊長者有情緒問題，應盡快尋求專業人士協助

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