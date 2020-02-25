【武漢肺炎】為何失業保障未能救近火？

為補助新型肺炎疫情之下的失業者，坊間要求政府成立失業援助金。勞工及福利局局長羅致光周日（23日）撰寫網誌指出，失業援助金需要供款或／及審查，但沒有人願意認真討論。他認為援助金將會涉及大量行政程序，難解當前燃眉之急。 但其實香港經歷過種種經濟和社會危機，政府理應在經濟好景時及早準備，應對勞工市場的風險，而非現時才嘆遠水不能救近火。再者，不少國家和地區也有類似政策，港府大可參考。

失業率上升已是毫無懸念。若以最壞打算，比率升至2003年中的8.7%，約30萬人失業，是現時12.2萬人的2.45倍。即使僅升至5%，失業人口也會升至約20萬。計及失業者的家庭，估計牽涉十分之一的香港人口。若然肺炎疫情再持續一年半載，相信不少家庭將陷入經濟困境。

失業綜援幫不了忙

全社會也嚷着要政府派錢，固然派錢能短期紓困，而且牽涉較少行政程序，但派錢未能針對需要群組，對失業家庭的幫助有限。環顧現有政府政策，只有失業綜援一項能幫得上忙，但失業綜援申請資格嚴苛，以健全成員計，4人家庭的資產限額是8.8萬元，合資格者只是少數。

即使由僱主承擔的長期服務金及遣散費能承擔部份失業保障功能，不過企業「走數」不支付遣散費時有所聞，而長期服務金不能保障年資五年以下的員工，及不包括裁員賠償。再者，到現時為止，兩種款項仍可與強積金「對沖」，削弱僱員退休保障。

有政黨和工會提議趕快成立失業救濟金，補充失業綜援的不足。短期內雖然如羅致光所言，勢必行政工作重重，若要明年才能發放，也難解燃眉。但長遠而言，當前處境也反映了香港始終要研究建立較理想的失業保障政策。

失業保險早有討論

在金融海嘯期間，有學者、立法會議員均曾倡議設立失業保險。失業保險跟類似綜援的失業救濟金不同，前者是入息補助計劃，在指定時限內領取原來入息某個比例的保險金（例如12個月領取上一份工作的七成收入，上限為工資中位數），不設資產審查，供款可來自政府、僱主和僱員的定期供款，以分攤開支和風險。後者目標是扶貧，設有資產審查，而且只提供最起碼的入息，無法幫助中等收入失業者。

羅致光說，無人願意認真討論失業保障，其實不盡不實。1995年，港英政府否定失業援助金制度，認為找工作才是出路。亞洲金融風暴期間，政府兩度削減綜援金額。到了金融海嘯，以至檢討強積金對沖機制時，政府仍然不為所動。例如，政府在2017年1月發表扶貧工作及退休保障的願景報告，斷然否定公帑資助失業保險，認為變相鼓勵延長失業時間，令勞動力供應趨緊張。

政府以為提升失業保障就會打擊工作意欲，但其實失業保險可有一定把關機制。國際勞工組織去年發表的報告指出，實行失業保險的國家和地區，也有不同程度的監測和懲罰制度，避免人濫用失業保險，保持覓工動力，例如每隔一個月至一季到就業中心，或者在第二次拒絕應聘或培訓後須下調（例如德國、法國、日本）補助甚至暫停（例如芬蘭、丹麥）資格。香港在設計失業保險時，可以參考外地的把關方法。再者，觀乎香港人勤於工作養活家庭，加班時數可說「馳名」世界，相信濫用者只有極少數。

官員經常說居安思危，但失業保障一事足以證明他們在說空話。若然政府汲取金融海嘯的教訓，趁隨後幾年經濟轉好時，着手改革社會保障政策，遊說商界和市民通過成立社會保險，改善失業綜援制度，這些保障板斧現在已能派上用場。