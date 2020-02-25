南豐集團已故創辦人前妻楊福娥辭世　家人刊訃聞後日舉殯

南豐集團已故創辦人陳廷驊前妻楊福娥，於上周二(18日)在港離世。其家人今(25日)於報章刊登訃聞，讚揚陳是令人尊敬的母親，可信、慈愛及無私，將於後日下午5時於香港殯儀館出殯，稍後則會移送遺體至美國洛杉磯安葬。

陳楊福娥家人於《南華早報》刊登訃聞。(陳淑霞攝)

陳楊福娥家人於《南華早報》刊登訃聞，指她已於本周二在家人陪同下安詳離世，享年95歲。訃聞指，她致力照顧在港家人及開創南豐集團事務外，亦不忘自己根在寧波。閒時亦會於家庭聚會中下廚，炮製美味寧波菜式，亦會對遍及各地的親戚予以經濟支援。她亦創辦兩個慈善組織，惠及不少有需要人士，組織日後將繼續以其名義運作。



陳楊福娥將於27日下午5時於香港殯儀館出殯，遺體會移送至美國洛杉磯安葬。家人期望有意獻花悼念人士，可改向保良局捐款代替。



陳楊福娥於1949年與已故「棉紗大王」南豐集團創辦人陳廷驊結婚，並誕下兩名女兒陳慧芳及陳慧慧。陳廷驊於1954年在香港開設紗廠起家，之後轉型地產，現由其外孫張世成，即次女陳慧慧的兒子，任南豐集團董事總經理及首席營運總監，並開拓生物科技業務。

陳廷華在世時亦有作很多慈善工作。楊、陳兩人其後2011年離婚，及後亦捲入歷時逾10年的家族爭產案。

根據資料，楊福娥在2008年11月以《精神健康條例》向高院申請，宣布其夫陳廷驊為「精神上無行為能力的人」，她之後申請離婚，指陳廷驊曾經作出「不合理行為」等。她於2010年控告次女陳慧慧，指陳慧慧在2005至2008年期間曾向父親陳廷驊作出失實陳述及不當影響，導致財產轉移。

楊與次女的爭產訴訟在2016年被裁定勝訴，並下令撤銷原有的分產安排，裁定家族財產應均分三等分，即楊福娥及兩女陳慧芳及陳慧慧各一份。陳慧慧於2017年就遺產案提出上訴，但遭駁回。