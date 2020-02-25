【逃犯條例】港府經濟顧問估算去年社會運動　致150億元經濟損失

2019年反對修訂《逃犯條例》的衝突持續多個月，零售及飲食等行業生意遭重挫。政府經濟顧問辦公室近期發表《近期社會事件可能導致的經濟損失》文章，粗略推算本地社會事件在去年第三季對零售、餐飲和酒店業，以及訪港旅客的其他消費開支可能造成的經濟損失合計約為147.9億元，而第三季經濟按年負增長2.9%的其中約兩個百分點，相信可歸因於這些行業所受到的衝擊。

▼回顧2019年反修例運動▼

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該篇文章由首席經濟師侯家俊及高級經濟師梁栢豪1月撰寫，透過比較零售、餐飲、酒店及訪港旅遊業在去年第二和第三季的業務表現，以及參考政府統計處進行的年度統計調查所得到與這些行業相關的營運資料，粗略估算因本地社會事件而引致的經濟損失。

文章形容，該些行業的業務表現在2019年第三季急劇惡化的速度為多年未見，亦明顯與同期間外圍形勢的發展不成比例。因此，這些行業在第二和第三季之間的業務惡化情況相信大部分是反映本地社會事件及暴力衝擊所帶來的重大干擾。

文章中又指，2019年第三季零售業銷售總量的按年跌幅由第二季的4.7%急速擴大至19.5%；食肆總收益的實質跌幅由第二季的2.7%顯著擴大至第三季的13.7%；訪港旅客人次由第二季按年上升10.9%急轉至第三季下跌26.0%；酒店業方面，住宿服務行業的業務收益指數的按年跌幅由第二季的0.9%急速擴大至第三季的 19.3%。

因此，估計近期的社會事件令零售業銷售總量、食肆總收益及酒店業收益分別在第三季額外損失大約 15、11及18個百分點。此外，訪港旅客人次減少亦令訪港旅客在港的其他消費開支在第三季急速下滑。

反對修訂《逃犯條例》風波持續多個月，零售及飲食等行業生意遭重挫。（資料圖片／黃舒慧攝）

報告指，綜合以上觀察，粗略推算本地社會事件在2019年第三季對零售、餐飲和酒店業，以及訪港旅客的其他消費開支可能造成的經濟損失合計約為147.9億元，約相當於2018年第三季本地生產總值的2%，當中零售業、餐飲業、酒店業及訪港旅客的其他消費開支分別損失73.8億元、30.1億元、17.8億元及26.2億元。

文章中亦不排除該批行業在第三季轉差亦可能受到其他因素影響，如2019年第三季中美貿易談判明顯惡化令本地股市下跌，消費意欲變差，都或多或少會對零售和餐飲業構成影響。然而，外圍因素及資產市場變化在第三季所產生的財富效應，相信是難以解釋訪港旅遊業及消費相關行業在該季度急劇轉差。