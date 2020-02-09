【逃犯條例】「千萬求一路」總決賽　尋路人莊紫祥倡青年新居方案

去年刊報以千萬「懸賞」，徵集香港出路的「千萬求一路」活動，今日(9日)進入總決賽，並由10強參選者辯論的環節。 活動召集人莊紫祥今日亦公布他提倡的青年房屋政策，建議向各界借地建屋，並以成本價格售予年青人，房屋可以讓年青人之間流轉，希望提出方案後，交由各方專才完善，詳情3月才行公布。

「1000萬求一路」今晚（9日）舉行總決賽，冠軍可獲得逾100萬元獎金。（高仲明攝）

「千萬求一路」於去年10月在多份本地媒體登廣告，以署名「一名同路人」，懸賞千萬徵求香港出路而惹起熱話。最後10強的參賽者今日參加總決賽，在現場通過自我介紹，以及互相辯論分享他們「出路」構思。

青年設計師余文灝建議，政府可開以橋下空間，興建「前舖後居」式的組合屋，為青年人提供創業空間，容許商家同時在裡面居住，營造完整的新型社群，初步選址荃灣西及通洲街，相信如果全港各區都興建，至少可解決數萬人住屋需要。

另一參賽者黎子杰建議政府，將16萬長者公屋戶遷移到中山生活，並考慮讓醫管局在該處興建醫院，提供優質醫療服務。

今次活動中，七百萬獎金將分發予評審，三百萬則由入圍及勝出參賽者奪取。

至於由莊紫祥提出的房屋計劃，以微電影方式帶出其「青年新居方案」。他指，年青人是社會的未來，他自己年輕時都受長輩支持，才有不錯成績，希望向各界借地建屋，以成本價格售予年青人，並讓房屋在年青人之間流轉。

莊紫祥指，其方案的靈感來自年青人，3月中有詳細記者會再公布，相信大學畢業後上班一至兩年的年青人已可申請。業權方面，莊紫祥強調，「既然是借，就要還」，但買樓時的業權，將屬於置業的年青人，暫希望居住年期設限為十年，讓年青人在這段時間，有發展空間，之後將機會給予其他年青人。