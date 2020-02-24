【逃犯條例】許智峯再提私人檢控　告深水埗剷上行人路的士司機

去年10月6日，深水埗一架的士剷上行人路，撞傷當時參與示威遊行的人士，有女傷者被撞至雙腿嚴重骨折，但案件被警方列作交通意外，的士司機未被檢控。 民主黨立法會議員許智峯早前發起私人檢控，跟進5宗不同的「警暴」事件，今日（24日）將入禀控告涉事的士司機鄭國泉危險駕駛，但由於法庭運作近日受肺炎肆虐影響，未知何時開審。

許智峯在記者會表示，涉事的士司機至今未被警方調查、起訴，但事件中的傷者，反而被警方控以暴動罪。（周禮希攝）

許智峯今日在記者會表示，涉事的士司機至今未被警方調查、起訴，但事件中的傷者，反而被警方控以暴動罪。他批評，警方不起訴、不調查與其政治理念相近的人士，同樣是「警暴」行為。他指提出私人起訴，目的是令蓄意殘害市民的人受法律制裁。

許智峯說，即將向東區法院入禀，並以郵寄方式將入禀狀交給政府。他暫時列出3位控方證人，但解釋這並非最終定案，視法庭指示及情況而定，目前已有30人就案件提供證據，他相信案件有合理定罪機會。

許智峯即將向東區法院入禀，並以郵寄方式將入禀狀交給政府。（周禮希攝）

籌逾340萬元 暫未打算新一輪眾籌

去年12月由許智峯發起的公民起訴，從8千多名捐款者籌得超過340萬元，眾籌仍未截止，但現時只有零星市民繼續捐款。許智峯相信，款項不足以支付全部5個案件的費用，未來或有需要再啟動新一輪眾籌，但暫時未有計劃，希望先以已籌得的款項，完成最多的事。

連同早前入禀控告西灣河警員開槍案，以及要求警方公開催淚彈成份的入禀，今次是許智峯發起公民起訴的第3宗案件，第2宗私人檢控。協助許智峯入禀的律師楊浩然指，危險駕駛最高被判監禁4年半，罰款3萬元。