【武漢肺炎】醫護及酒店工會　促醫管局包整棟酒店供醫護

新型冠狀病毒引致的「武漢肺炎」疫情持續，但參與前線工作的醫護住宿安排未如理想，部份人需自行安排入住酒店。香港酒店工會及醫管局員工陣線發表聯合聲明，表示醫管局作為資方及最大公營醫療機構，必須提供住宿或提供可供醫護人員入住的酒店名單，並建議如需以酒店作醫護人員住宿，必須整棟包起專門提供醫護住宿，減低社區傳播機會。《香港01》正向醫管局查詢。

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聲明指出，酒店在防疫設備不足和缺乏專業防疫知識下，加上酒店的中央冷氣問題，難以應付疫情的急速發展，擔心如2003年沙士期間酒店成為爆發源頭，由一個來自中國旅客傳播導致多個住客和訪客受感染，再演變成社區大爆發。但醫管局員工陣線強調，醫管局沒有提供足夠隔離宿舍或提供的宿舍環境惡劣，醫護人員別無他法，在非自願情況下自行安排住宿，包括入住酒店、賓館等。

因此，兩個工會發表聯合要求，促請作為負責任的僱主，醫管局必須提供住宿或提供可供醫護人員入住的酒店名單；若醫管局需以酒店作醫護人員住宿，亦必須整棟包起專門提供醫護住宿，減低社區傳播機會，同時要向酒店提供充足防疫設備，及提供醫護等級的衛生清潔培訓及服務。若酒店職員選擇繼續工作，工會認為必須向其提供醫護等級的衛生及清潔培訓，否則政府需安排另一合適工作崗位予酒店職員。