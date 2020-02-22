【武漢肺炎】醫管局：裝備使用情況有改善　未承諾不處分罷工醫護

新型冠狀病毒疫情持續擴散，醫管局防護裝備存量僅剩下一個月用量。有傳媒報道醫管局口罩供應短缺，是其主要供應商的廠房設於內地，生產貨源被中央「調控」，導致恆常訂購口罩無法運送抵港。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日出席例行記者會時稱，全球均搶購防護物資，本港難免同樣在運輸鏈及原材料供應上受到影響，強調醫管局在調節醫護人員裝備使用後，情況已有所改善。

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻（右）今日出席例行記者會時稱，全球均搶購防護物資，本港難免同樣在運輸鏈及原材料供應上受到影響、保護裝備供應緊張。（梁鵬威攝）

有傳媒報道，醫管局以至全港大部份醫療物資，都來自供應商在內地的廠房，由於設於內地的廠房被中央調控，因此無法如期付運。今日例行記者會上，醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻被問及此事是否屬實，他並無正面回應，僅稱全球均搶購防護物資，本港難免同樣在運輸鏈及原材料供應上受到影響，保護裝備供應緊張，強調醫管局因應感染風險評估，調節及訓練醫護人員裝備使用後，對比上個月情況已有所改善。



他又感謝前線謹慎使用裝備，「繼續有彈藥應付新型冠狀病毒。」他重申，醫管局每星期均公開醫護裝備數目，做法透明，現時有1800萬個外科口罩，120萬個N95口罩，230萬套保護衣，45個面罩，存量僅應付一個月。

▼直擊鑽石公主號港人回港情況▼

+ 15 + 14 + 13

記者會上，有記者問醫管局回應當局要求醫管局嚴肅處理罷工醫護的報道，劉家獻未有承諾醫管局不會對罷工醫護秋後算賬，僅稱「呢刻冇資料有咩行動」，醫管局有既定人事機制供員工遵從。