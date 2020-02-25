【武漢肺炎】DSE如期3月27日開考　不設補考　考生可領口罩

教育局及考評局今日公布，文憑試筆試將如期在3月27日開始舉行，而中文科口試將延至5月18日至26日，最終放榜日期就會延後至7月15日。教育局局長楊潤雄解釋，考慮到文憑試考生一般不會有社交接觸，故教育局、考評局與衞生署及學界溝通後，已擬定防護措施及採購防疫物資，政府將按考生應考總日數，向考生提供每日一個口罩，故筆試會如期開考。 由於文憑試筆試不設補考，考評局因應疫情，在本屆文憑試實施一次性特別安排，學校考生若因身體不適等原因未能應考，其科目評審可獲的最高成績，將由往常的第4級改為第5級別。 有中學校長直言，擔心3月27日疫情未退，憂考生通勤及如廁會有風險，擔心若出現大爆發將難以處理，但考慮到難再延後公布DSE安排，他鼓勵考生用心應試時，亦要注意健康及個人衛生。

政府宣布，文憑試筆試將如期3月27日開考，由於所有筆試不設補考，若考生身體不適，考評局會按情況為其進行成績評審。（資料圖片）

公開考試與停課考慮不同

教育局及考評局今日下午（25日）舉行記者會，公布有關文憑試安排。文憑試各科筆試將如期在3月27日展開，而英文科口試亦會如期舉行；至於中文科口試將延至5月18日至26日舉行。



楊潤雄解釋，考生在考試期間一般不會有社交接觸，故政府思考是否開考與停課的考慮不同。他指，教育局、考評局一直與衞生署及學界保持溝通，擬定防護措施及採購防疫物資，相信若學校及考生依計劃做足防疫措施，文憑試筆試可安全地在3月27日起進行，至於DSE放榜日則延後約一周至7月15日，楊相信不會對學生報讀本地或海外院校有大影響。

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政府預留50萬個口罩供考生使用

政府表示預留約50萬個口罩供文憑試考生使用，按考生總應考日數計算，每人每日一個。楊稱，原則上考生需要自備口罩，但希望免卻考生預備口罩的壓力，故當局按考生考試總日數提供每日一口罩，學校考生及自修生均可領取，學生有十日考試，就可以拿十個口罩。

考評局秘書長蘇國生表示，預計3月5日會向考生發准考證，當局已採購足夠口罩及提供探熱儀器，消毒用品等物資，稍後會派發給學校。考場措施方面，考務人員會嚴格執行指引，包括考生須量體溫及填寫健康申報表，考生入場後須除下口罩讓監考人員確認身份，而其餘時間均須佩戴口罩；考場亦會每日進行清潔。

楊潤雄補充，由於大部份筆試舉行時，學校仍屬停課階段，當局呼籲考場盡量跟從本地專家建議，將座位距離拉至1.8米，由於主科考試日屬學校停課階段，他建議學校盡量善用課室，讓老師分擔監考工作，增加安全系數。

教育局局長楊潤雄形容，是次文憑試不易安排，希望考生珍惜考試；又指教育局希望盡快接回滯留湖北的考生，但目前就確實安排回應。（盧翊銘攝）

不會考慮內地設試場

政府指，據目前掌握資料，有三名考生滯留武漢，楊潤雄多次被問及滯留湖北的三名考生情況時表示，教育局希望盡快接回考生，但亦要考慮背景及理由，目前無法回答確實安排。

非在港居住的考生，以及從內地回港後須進行14日檢疫怎辦?蘇國生指，目前在內地的學校考生接近380人，另有近370名屬自修生，強調所有內地入境本港者須完成14天強制檢疫，才能考試。蘇國生直言，由於文憑試筆試不設補考，現階段不會考慮在內地設試場，故因身體不適或未能出席考試者，應盡早向考評局提供證明，考評會按情況，為其進行成績評估。即根據涉事考生與其同學在校內的該科成績，以及全部同學在是次考試中考獲成績作比較而評定。

本屆科目評審最高可獲第5級別

考評局宣布，會在本屆文憑試實行一次性特別安排，科目評審最高級將由第4級改為第5級別，惟安排只適用於學校考生，未能出席的自修生可獲酌情退考試費。為確保評卷工作可順利完成及盡早放榜，考評局將加強評核中心的衛生及消毒，評檢人員入中心時須申報健康情況，有病徵者會被禁止進入中心，而各人所用物資亦會妥善消毒。

楊潤雄形容，今次疫情嚴重，擾亂了市民生活，希望大家在艱難時刻同心合力抗疫，感激家長諒解，亦希望考生珍惜不容易情況下安排的考試。