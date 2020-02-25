【武漢肺炎・2.25】馬會女會員確診　與家人及兩家傭居瑞士花園

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，涉及北角美輪大廈福慧精舍佛堂的確診個案，至昨已增至6宗，昨晚再多一宗涉初步確診個案，在北角KFC工作；同時再多兩宗鑽石公主號返港人士確診。至昨累計共有81宗確診個案。 教育局復課安排和公布文憑試（DSE）安排，最早在4月20日復課，DSE筆試如期開考，放榜時間押後一周。

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【23:55】政府昨日宣布將安排專機分批接載滯留湖北的港人回港。特首林鄭月娥今日傍晚和政制及內地事務局局長聶德權與駐武漢辦主任馮浩賢進行視像通話，一方面為武漢辦各位同事打氣，另一方面，直接了解安排的進展，以及當中可能遇到的問題。

林鄭在FB表示，馮浩賢和同事這兩天已馬不停蹄，分別已與省港澳辦開會，商討安排細節，又去了機場視察，與機場公安和邊檢研究具體安排，並與香港的同事開會，就由港人前往機場的交通、如何減少包機上的公共衞生風險、回港的檢疫安排等探討可行和安全的方案。她表示，政府明天將會公布有關接載港人返港的登記安排。「我向Vincent（馮浩賢）表示，資源不是問題，最重要是工作有序推進，盡快把滯留的香港市民接回來。」

【23:18】衞生防護中心表示，該名病人過去健康良好，居於大坑大坑道113號瑞士花園四座。病人於2月12日出現咳嗽，並數次向同一名私家醫生求醫。她於2月14日入住養和醫院，今日轉往瑪麗醫院接受隔離治療。病人的呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定。病人於潛伏期內沒有外遊，她與丈夫、兒子及兩名家傭同住，調查仍在進行中。

【22:51】衞生署資料顯示，到養和醫院求醫的60歲馬會女會員確診感染「武漢肺炎」，累計增至85宗，現於瑪麗醫院留院。

【武漢肺炎】馬會女會員養和求醫初確診 發病後曾到文武廟及婚禮

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【22:50】自2月8日起，從內地湖北以外入境者，須強制家居檢疫14日。黃金電腦商場有租客昨日從內地返港後，未有遵守檢疫令在家居隔離，今（25日）擅自開舖營業，衛生署人員下午到場將該租客帶走。黃金大廈業主立案法團管理處今日發通告交代，職員李小姐接受查詢時確認事件，並稱商場會即時暫停對該舖冷氣供應14日，以保障大廈衛生安全，她強調該租戶並非有疫情。

【武漢肺炎】黃金電腦商場租戶涉違檢疫令返舖被帶走 商場截冷氣

【22:05】萬寧宣佈將捐贈20萬支消毒搓手液予有需要人士，包括包括基層家庭、兒童、長者、依靠雙手接觸的失明人士，及需要經常出作入醫院的長期病患者等。萬寧將會與香港社會服務聯會及本地非牟利組織合作，派發這批消毒搓手液。

【20:03】香港賽馬會公布，今日下午接獲一名會員通知，在私家醫院經測試後初步對新型冠狀病毒病病毒呈陽性反應，她已於今日較早時間獲轉往醫管局轄下醫院接受進一步測試。

馬會表示，根據紀錄及經與該名會員確認後，她曾於2月14日情人節到訪山光道會所內的美食廣場及Levade商店，以及於2月11日前往會所健身中心。馬會表示，已即時暫停開放美食廣場、位於同層的六化郎咖啡室，以及Levade，直至另行通告；作為預防措施，已即時關閉跑馬地會所的健身中心、游泳池及更衣室；並安排曾於2月11日及14日在該會員曾到訪的有關設施當值的員工暫停上班，由即日起自我隔離14天。

馬會未有披露患者進一步資料，但描述與養和醫院病人、居大坑豪宅瑞士花園60歲婦人相似。

【19:05】據了解，家住北角的49歲女子初步確診，現時於東區醫院隔離治療。消息稱，她是北角佛堂福慧精舍的義工，會幫忙清潔佛堂。倘此個案經覆檢後確診，到過福慧精舍的確診病人將累積至8名。

【18:00】天主教香港教區公布，繼續暫停公開彌撒。堂區及附屬小堂繼續暫停舉行公開彌撒，亦須暫停其他形式的團體宗教活動，但婚禮及殯葬禮除外。 堂區聖堂及轄下小堂繼續開放，供個別信友私人祈禱、私人拜苦路、朝拜聖體及定期的明供聖體。

【17:50】新華旅遊總經理蘇子揚表示，其公司18人旅行團今日下午5時多，由韓國釜山抵港，由於旅行團曾到過慶尚北道，會直接由機場送到火炭駿洋邨檢疫中心。

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【17:00】養和醫院一名60歲女病人經該院化驗顯示，對新型冠狀病毒呈初步陽性，現時轉至瑪麗醫院待進一步檢驗。她居大坑瑞士花園。

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【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，累積有7宗個案與福慧精舍佛堂有關；目前153人士致電衞生署稱有去佛舍。衞生署在2月23日去過佛舍採集33個環境樣本，如扶手、門鐘，匙洞，升降機等，在公共地方的樣本全陰性。不過，佛堂經書、跪墊、洗手間水龍頭、扶手的樣本呈陽性。

今日新增3宗確診個案，其中兩人與北角佛堂有關，包括第83宗確診的55歲女子，她是第76宗個案57歲女子的胞妹。55歲女子住百福花園康福閣，在北角明苑中心肯德基快餐店廚房負責炸雞，無接觸顧客。她在2月3至8日有去福慧佛舍。他在2月9至22日主要上班及回家。而第84宗確診的24歲男子是55歲女子的兒子，同住百福花園，在中環一號廣場上班。

另外一宗今日新增確診個案是第82宗的33歲男病人，他是第72宗62歲男病人的兒子，家住藍田興田邨彩田樓，與父母同住。患者是港鐵旺角東站務員。2月20日是最近的最後上班日有戴口罩，他自己食。他出現發燒 後請病假，2月22日求診，現於聯合醫院留醫。消息指，旺角東現有4人在家中作醫學監察。

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【14:57】關於後備試場，蘇國生指相信同區學校會協助，萬一有考生確診感染，所在試場的安排會跟隨衛生防護中心的指引。

關於滯留湖北的考生，楊潤雄指目前收到的有三名，會盡力安排他們回港。

關於孔聖堂中學副校長，涉嫌轉發涉辱警的藏頭詩，楊潤雄指會先由校方調查。

【14:38】蘇國生：監考員會要求考生脫下一下口罩核對准考證，但毋須交流說話，亦會提醒監考員消毒。

口試亦需要戴口罩，口試全程錄影，曾測試戴口罩收音清晰，亦建議考生可以更大聲。試場學校會提早開放，避免人群聚集。

【14:30】楊潤雄：評估過考試安全風險低，3月27日比4月24日考試是更好安排，如放榜、復課、試場等。主科考試時學校停課，教室可以盡用，拉開考生距離。

4月20日後分階段復課未有詳細想法，可能年紀較大的學生較容易先復課，防疫物資供應有所紓緩，家長亦有較多時間準備防疫物資。

【14:19】記者問會否向跨境學生提供住處支援，楊潤雄：學校與相關學生協商，看個別學生有無需要幫助，會全力協助。關於身處武漢的考生，何時才可搭包機回港，楊潤雄指會全力協助，但現階段無新進展可補充。蘇國生指，跨境的學校考生和自修生，各370多人。

【14:15】香港考試及評核局秘書長蘇國生：暫不考慮在內地設立DSE試場。

筆試不設立補考，若生病未能出席考試，應向考評局提供證明，申請成績評估，按照指引處理個別個案，並做一次性安排，最高科目評審最高級別改為第5級，但不適用於自修生。

【14:00】教育局局長楊潤雄：疫情未有明顯減退跡象，全港學校進一步延長停課，直至復活節假期結束，最早在4月20日復課，具體日期有待評估。當具備足夠條件才決定，傾向分階段復課，讓各持份者早作準備。原則上毋須改暑假安排，校方可酌情為個別級別進行補課。

停辦本學年全港性系統評估（TSA），包括說話、紙筆的評估。

中學文憑試（DSE）原則上考生不會有社交接觸，各科筆試、英文口試如期3月27日開考，體育科延至5月，中文科口試5月18開考，放榜日期延後一星期（暫定7月15日）。

DSE考生須佩戴口罩，教育局會向每個考生每日提供一個口罩，考生可向學校領取，自修生收到通知書後可到考評局領取。估計共50萬個口罩。

內地返港的DSE考生須滿足14日強制檢疫令，因此要在考試前14日抵港。

至於缺席考生有特別安排，可申請評核成績，成績最高水平可由第4級改到第5級，是今年的一次性安排。

【13:28】消息指，北角英皇道KFC女員工初步確診，曾到過福慧佛堂，是另一佛堂相關、住在紅山半島患者的胞妹。

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▼北角福慧精舍個案情況▼

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【12:18】消息：當局決定文憑試各科筆試如期在3月27日開考。DSE中文科口試延期至5月下旬，中小學及幼稚園最快復活節後復課。

【11:00】教育局局長楊潤雄、香港考試及評核局秘書長蘇國生，下午2時舉行記者會，公布有關學校及香港中學文憑考試的安排。

【09:35】本港新增一宗確診個案。昨晚律敦治醫院新增一宗初步確診個案，患者是57歲、住在紅山半島確診者的妹妹。據了解，該院今天再增一宗初步確診個案，是一名24歲男子，他是昨晚新增個案的兒子，沒有去過佛堂，如個案最後確診，或屬北角福慧精舍佛堂群組的第二代傳播。

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▼「限韓令」生效前昨晚首爾到港市民及旅客情況▼​

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【07:50】截至周二（25日）上午7時50分，全國確診病例77271宗，累計死亡人數2596人，疑似病例3434宗，治癒病例25092宗；在重災區湖北，累計64287宗，死亡總數2495人。

【03:15】韓國「武漢肺炎」疫情近數日急劇惡化，港府快速推出「限韓令」，除了向韓國發出紅色外遊警示，亦宣布由今早6時起，不容許由韓國來港的非香港居民入境，包括在14天內去過韓國的非香港居民。

本港居民則可入境，但需在港口衞生科接受評估，若評估有出現徵狀或發燒，會被送到醫院再作檢查和隔離；若沒有出現徵狀，亦需接受醫學監察14天。回港居民若曾到兩大疫區大邱或慶尚北道，需要接受強制檢疫14天，並囡到指定的檢疫中心隔離。

「限韓令」一出，部分前往韓國航班取消。截至今日凌晨3時，今日從首爾仁川國際機場抵港的八班航班中，上半日的三班（兩班大韓航空、一班國泰航空）取消，餘下五班、以及香港快運一班從釜山來港的航班未見取消。今日有一班由韓國德威航空經營的大邱來港航班，亦告取消。

至於往韓國航班，四班凌晨往首爾的航班按預定時間起飛、一班取消；至於早上6時後往首爾的航班，當中三班取消、三班未取消；唯一一班往大邱航班也取消。香港快運往釜山的航班則暫定繼續飛。

因此，今早6時暫有八班往返韓國航班取消。

▼直擊鑽石公主號港人回港情況▼

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▼2月19日日本鑽石公主號郵輪乘客獲准落船▼