【武漢肺炎】港鐵旺角東站務主任確診　至少4名職員留家自我隔離

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由新型冠狀病毒引致的「武漢肺炎」疫情持續，港鐵旺角東站一名33歲的站務主任今日（25日）確診感染新型冠狀病毒，並於醫院診治。他是第72宗確診個案、62歲藍田興田邨男保安員的同住兒子。

港鐵表示，已要求曾與該站務主任有密切接觸的同事，分別留家作自我隔離和聯絡衞生署。據了解，旺角東站有至少4名職員正在家居進行自我隔離，接受醫學監察。港鐵續指，旺角東站已按衞生當局指引，使用1:49漂白水深層次徹底清潔及消毒，確保車站環境衞生。

港鐵旺角東站一名站務主任確診患有武漢肺炎，港鐵表示旺角東站已用1:49漂白水進行深層次徹底清潔及消毒。（張浩維攝）

港鐵續指，確診感染的該名站務主任2月21日休息，並由22日起放病假、沒有上班。他的家人於2月23日確診，即第72宗個案、62歲藍田興田邨男保安員，而涉事的站務主任亦在同日接獲衞生署通知須強制檢疫。同時他於2月24日在家中自行量度體溫時發現輕微發燒，獲送往基督教聯合醫院診治。

港鐵表示，早於2月23日得悉該名站務主任的家人被確診後， 已即時按相關程序執行各項措施，包括要求曾與該站務主任有密切接觸的同事，分別留家作自我隔離和聯絡衞生署，港鐵亦於同日安排醫學專家向旺角東車站同事講解，並提供所需支援。

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據了解，港鐵現時至少有四名職員正在家居進行自我隔離，接受醫學監察。

港鐵又指，已加強全線車站及列車的清潔和消毒工作，亦加強了車站員工的保護裝備，包括為車站員工提供口罩、眼罩及手套，員工執勤時亦須戴上口罩。

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