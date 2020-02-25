【武漢肺炎】港鐵1月份乘客量按年減兩成　2013年以來最低

武漢肺炎疫情持續，市民減少外出，運輸業亦受影響，港鐵昨日（24日）更宣布削減非繁忙時間的班次。 港鐵公布今年1月的乘客量，本地服務的全月總客量約1.16億人次，與2019年12月相比，少約658萬人次，按月跌約5.3%；如按年比較，則較2019年1月少約3,170萬人次，大減約21.3%，為2013年以來，最少客量的1月份。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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武漢肺炎疫情在2019年12月於內地逐漸擴散，香港亦於1月22日錄得首宗武漢肺炎確診個案，該男子經高鐵到港。根據港鐵數據，1月份的本地服務，一共約1.16億客次，即日均約376萬人次；機場快線全月為97.2萬人次；過境線為705萬人次；城際客運、輕鐵及巴士為約1,470萬人次；高鐵為約105萬人次。

翻查資料，今年1月底雖為農曆新年的出行高峰期，不過全月總客次，按年少約3,170萬人次，大減約21.3%，是2013年以來，最少客量的1月份。不過2012年時，港鐵的本地鐵路線較現時少，觀塘延線、南港島線、西港島線等都未通車。至於按月比較，與2019年12月相比，總客量亦少約658萬人次，跌約5.3%。

2014年後本地總客量首低於1.2億人次

2019年下半年受反修例示威影響，港鐵客量已有下降趨勢，撇除長期提早結束服務，及不時封站的2019年10、11月，其他月份的本地服務總人次，都較今年1月高。翻查資料，假如撇除10、11月的數據，今年1月是繼2014年4月後，本地總客量首次少於1.2億人次。

2月11日時，港鐵已經預告，政府宣布關閉高鐵西九站、東鐵羅湖站及落羅洲站後，已再沒有過境乘客；而且受停課、在家工作等安排影響，本地鐵路服務乘客量受到「嚴重負面影響」。港鐵昨日（25日）亦進一步表示，受疫情影響，2月首兩周的乘客量，錄得平均約五成按年跌幅，並會削減非繁忙時段的班次。