【財政預算案2020】全民派錢1萬元可網上過數　市民：不會消費

新一份《財政預算案》今日（26日）出爐，政府宣布派一萬元，18歲以上市民都能受惠，涉款料約711億元。 不過，上次政府推出的「關愛共享計劃」派錢4,000元被批評安排混亂、亂局頻生。今次派錢金額不單加碼至一萬元，受惠人士更大增至700萬人。規模擴大，到底今次的安排又如何？《香港01》為大家整合了最新的派錢流程。 政府希望全民派一萬元可振興經濟，在武漢肺炎蔓延的情況下，市民會否選擇將一萬元購買防疫裝備或儲備日用柴米油鹽？一萬元究竟可以買到甚麼？

財政司司長陳茂波宣布，會向十八歲或以上的香港永久性居民發放一萬元。（李澤彤攝）

申請截止日期

據了解，政府會參考2011年度派發6000元措施經驗，由於當年在3月公布後，約半年（8月）就能正式接受登記，今次希望加快在8月前推出措施。

暫定截至登記申領一萬元日期為明年12月31日。

登記／派錢方法

據悉，派錢方法以簡單便捷為原則，目前考慮兩種登記形式，除了會提供實體表格在各區民政署、郵局及銀行等派發外，將與銀行合作，鼓勵市民透過網上理財系統登記，可選擇直接入數到銀行戶口或領取支票。

發放時間／流程

據了解，實際的發放時間表、如何分流發放、登記後最快需時多久領到等細節，仍未有具體安排。

不過，消息透露，按年齡發放以長者優先是其中一個考慮，當局會於近兩日內與銀行磋商後盡快決定，包括須向律政司諮詢意見，由銀行直接確認客戶資料並由入境處核實身份的過程，有無法律風險及私隱問題等。據了解，當局會與金管局商討，不排除將虛擬銀行納入發放平台。

至於無法提供銀行戶口及住址人士，當局考慮安排郵政服務，可以在郵局登記及作為自取支票。

派錢行政費

消息透露，預料派錢行政費比例不超過1%。消息人士說，參考2011年全民派6000元，銀行每張申請表格收取政府15元手續費，由於網上服務無手續費，而據資料所示，近年使用銀行電子服務用戶較2011年增加七成，料今次衍生的行政費預算會是派錢總額的1%。

會像上次混亂嗎？

消息說，今次派1萬元效率肯定高過上次派4000元，因為合資格條件簡單，毋須經大量人手篩選。同時，政府將設專責隊伍跟進派錢措施，牽涉負責落實的庫務署、核對身份的入境處等。

政府希望全民派一萬元可振興經濟，在武漢肺炎蔓延的情況下，市民會否選擇將一萬元購買防疫裝備或儲備日用柴米油鹽？一萬元究竟可以買到甚麼？

藥房老闆：派錢不如穩定口罩供應

記者到藥房視察，現時大部份外科口罩叫價200多元一盒，至於普遍認為防禦性較高的韓國製口罩逾20元一個。藥房負責人羅先生表示，現時口罩來貨較貴，加上日韓疫情漸趨嚴重，進貨日韓口罩比以往困難，他直言政府應專注穩定口罩供應，遠比直接派錢更好。市民譚小姐則表示，早前買口罩、防疫物品已用上近4000元，對於政府派發一萬元，未有感到特別興奮，預計將用作儲蓄。

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市民林女士坦言：「有咩值得慶祝」，強調不會外出消費。（王海圖攝） 市民林女士坦言，「派錢有咩值得慶祝？」她強調不會用作外出消費，會將一萬元作為儲備。林女士又提到即使有充足金錢，亦不清楚哪裏有門路可以買到口罩。她表示會趁現時防疫用品如消毒藥水、漂白水等價錢回落，買少量回家儲備，免得再出現搶購情況。

陳茂波今早宣讀《財政預算案》時稱，香港的經濟受過去多月的社會事件，及新型冠狀病毒疫情的沉重打擊，面對經濟下行，預期來年政府收入會減少，政府必須審慎理財，確保財政穩健。不過他指，相信在經濟不景氣和社會氣氛沉重時，即使面對財赤，政府也應多做，經詳細考慮後，決定向18歲或以上的香港永久性居民發放一萬元。

過去特首林鄭月娥曾多次強調，不會沒有針對性地全民派錢，陳茂波表示，雖然計劃涉及大額公帑，但形容是「針對目前特殊情況而推行的特殊措施」，因此不會對財政造成長遠負擔。他又認為，在經濟下行而財政儲備仍充裕時，可在公共開支方面「加大力度」，刺激經濟，與市民共渡時艱。

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