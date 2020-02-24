【財政預算案】陳茂波全民派錢在望！派一萬否視乎一個重要因素

新一份《財政預算案》本周三（26日）出爐，建制、泛民等不同黨派，幾乎清一色要求財爺陳茂波開倉派錢，人人一萬。壓力甚大的「波叔」昨日在網誌稱政府資源始終有限，不可能完全滿足所有人的要求。 政府消息指，人人派錢一萬恐怕難以做到，因作為政府「大掌櫃」，財爺需守住一個理財大原則，即財政赤字不能超過本地生產總值（GDP）的3%，否則可能影響香港的國際信貸評級。 不過，當派錢成為難得的「跨黨派共識」，陳茂波全民派錢似乎亦是「事在必行」，開庫在望，問題是究竟派多少？

財政司司長陳茂波前年為預算案「補漏拾遺」，但因派錢過程出現混亂，變得吃力不討好，今年又會是何景況？（資料圖片）

去年底香港仍未爆發肺炎疫情時，陳茂波雖未公開否定派錢，但多次強調持家要「睇餸食飯」，暗示派錢不可行。不過，隨著疫情來襲，市民搶購防疫物資的情況不斷上演，民怨急速升溫，連一向「不反對」派錢的民建聯、經民聯等亦轉軚，改為要求政府全民派錢一萬。

民建聯、工聯會等建制政黨近日再約見陳茂波，要求政府考慮全民派錢一萬，作為「防疫津貼」，據聞有財金官員在會上指，《預算案》推出的措施要人人受惠，只得一個途徑，言下之意，就是會積極考慮派錢。

然而，陳茂波在本月16日的網誌曾表示，今次肺炎疫情比2003年沙士對經濟的打擊更甚，形容是「海嘯式」衝擊，可能令失業率急速惡化，他預告新一個財政年度（2020/21年度）的預計財政赤字可能是歷來最高，財政赤字更可能會維持一段時間。

翻查資料，1997回歸後本港大部份時間都錄得盈餘，23年間僅5個財政年度錄得赤字，其中「見紅」最嚴重的一次是2001/02年度，錄得633億元赤字。按陳茂波說法，20/21年度將成為回歸後第6個錄得赤字的財政年度，且屬「歷來最高」，若全民派錢，赤字很可能突破1000億元，政府是否能承擔？

陳茂波下周將發表新一份財政預算案，派錢成為近日「跨黨派共識」。（資料圖片）

財赤低於GDP 3%仍屬可接受水平

其實，陳茂波早在上月初已預告，本年度財赤將不超過GDP的3%，而本港一年的GDP為2萬多億，3%就等於800億元；在國際上，如果赤字介乎2至3%，屬可接受水平。

按此說法，若《預算案》向18歲或以上香港居民派一萬元，涉及650億元，加上原有赤字後勢衝破千億大關，遠遠超出了財赤不超過GDP3%的界線，故此各大政黨「開價」一萬，財爺幾可肯定無法滿足。

不過，這不代表政府不會全民派錢。若以GDP的3%、800億元財赤為界線，財爺其實仍有約400億元的空間派糖，參考前財爺曾俊華派錢6000元的經驗，按香港現時約650萬名18歲或以上香港市民，人人派錢6000元的話，涉及約390億元，似乎仍是政府可負擔的水平。

「非常時期，用非常手法。」財赤佔GDP比率不可超過3%，並非港府絕不可逾越的金科玉律，問題在於幅度而已？港府於2003年沙士時，財赤就佔了當時GDP 3.2%。廠商會行政總裁楊立門昨日指，社會事件超過半年，不少企業原已在「捱」，財赤不超過GDP的3%只是「魔法百分比」，不一定要跟隨，認為政府應動用豐厚財政儲備幫助市民及企業。

總而言之，預算案會按政黨建議派10,000元，還是沿前任曾俊華之路派6,000元？前者的可能性已被看淡。