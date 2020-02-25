【武漢肺炎】北角女街坊全副「膠衣」外出　用瑞士卷膠盒當面罩

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，尤其在本港東區不斷擴散。位於北角英皇道明苑中心的肯德基（KFC）分店有員工初步確診，該分店即日起關閉兩星期。該名KFC員工與北角佛堂傳染群組有關，患者55歲，是住在紅山半島確診者的胞妹，她曾經到過北角美輪大廈福慧精舍佛堂。 《香港01》記者今日（25日）到該KFC分店了解情況，分店門外已貼上暫停營業告示，亦有食環署人員清洗餐廳外的街道。有居民外出時，除了戴帽、口罩、膠手套，也穿上膠雨褸，更戴了面罩，近看原來是用裝瑞士卷的薄膠盒自行改裝而成，但因不透氣，薄膠盒充滿霧氣。她得知附近有人確診後，十分驚訝，「真係嚇死我啦！」亦有食客無奈表示：「雞都冇病，點解唔食得？」

▼北角女街坊「全副武裝」外出▼

食客想吃下午茶摸門釘才知有員工確診

肯德基發言人證實有員工感染新型肺炎。涉事分店於昨晚得悉事件後已即時關閉進行徹底清潔及消毒，同時由即日（2月25日）起至3月9日期間暫停營業，所有已開封或經過處理的食物已全部銷毀，並安排該分店員工自我隔離14日。

《香港01》記者今日（25日）到相關的KFC分店了解情況，有市民表示打算到該餐廳食下午茶，但發現未有開門感到奇怪。當記者告知其中一名職員為佛堂內確診者的親友，今日同樣確診，因此分店暫時關門。她聽後失望説， 「唔係得佛堂有事咋咩？KFC有事咩？係個人有事，啲雞都冇病，點解唔俾食啲雞？」其後失望離開。

於北角KFC分店相隔十米的大廈居住的李女士，戴了用瑞士卷膠盒自製的面罩，由於不透氣，因此盒內都是倒汗水。（梁煥敏攝）

平時外出穿膠水鞋 回家即大清洗

另一名街坊李女士家住餐廳十米外的一幢大廈，當記者告知她今早有餐廳職員確診，她大為緊張。「你講真㗎！嚇死我啦！」她說，疫情初期已經很少外出用餐，擔心食物不整潔，但由於家中子女年幼，加上近日停課，就讀小學的兒子已有20日沒有離開家門，「我啲仔女之前就有食過，呢兩個禮拜冇食啦，佢哋仲驚過我，點解咁搞，我好驚呀！」她表示會立即通知他們小心外出。

記者見李女士一身裝備，她直言件事情況嚴峻，每日也戰戰兢兢，但由於需要購買日用品及食物，故每日也會穿上同一裝備外出，包括用瑞士卷膠盒當面罩、帽、口罩、膠手套、雨褸外出，必要時亦會穿上膠水鞋。現時居所附近出現確診者，令她更加擔心，「我每日返到屋企會即刻洗晒所有身上便嘅裝備，今日去得遠先唔着水鞋，不停咁做清潔，都冇辦法，好難再加強裝備。」

於KFC隔離開設西餐廳的張先生表示，今早返回餐廳後，大約中午時分經職員通知門外有貼出告示，才知道KFC有員工確診。（梁煥敏攝）

西餐廳多做外賣增生意

對於北角附近佛堂接二連三出現確診者，她認為對附近居民有一定影響，但無法擔心太多。至於北角肯德基分店附近的商舖，大部份職員表示難以擔心相關情況，現時只能夠做好清潔工作，加強防疫措施。

西餐廳東主張先生表示，今早返回餐廳後，約中午時分經職員通知才知悉事件，而今早10時許，曾有食環署人員到門外進行大清潔。他說，餐廳早於疫情開始時，已加強清潔，包括每小時用消毒藥水清潔抹乾大門，雖然知道附近有確診者但不太擔心，「其實都好難再加強，因為已加強咗好多清潔，冇得太過擔心，只能夠做好自己。」

+ 2

張先生續稱，疫情開始至今生意大受影響，營業額減少一半，料不會因有確診者而令生意再下跌，也沒有職員因此要求休息，「我哋都係見步行步，始終大家都要繼續生活，生意都要做，都係要出人工，所以冇諗住因為咁而關門，但係會做多啲外賣生意。」

另外，餐廳附近的珠寶店職員表示，分店經理已提醒他們附近有確診者，呼籲他們留意身體狀況，今早亦見到食環人員到附近清洗街道，但會如常工作。附近便利店職員則指今日並無留意餐廳有否開門，但公司已通知他們小心留意，便利店內的傳來消毒藥水味，原本一直打開的玻璃門亦關上。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼