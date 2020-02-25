【武漢肺炎】消息：北角英皇道KFC女員工初步確診　有去福慧佛堂

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，尤其在本港東區不斷擴散。據悉，位於北角英皇道明苑中心的肯德基（KFC）分店有員工初步確診，該分店即日起關閉兩星期。 另一消息人士透露，該名KFC員工與北角佛堂傳染群組有關。昨晚律敦治醫院新增一宗初步確診個案，患者55歲，是住在紅山半島確診者的胞妹，她曾經到過北角美輪大廈福慧精舍佛堂。 肯德基發言人證實有員工感染新型肺炎。

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據悉，昨晚律敦治醫院新增一宗初步確診個案，患者是57歲、住在紅山半島確診者的55歲妹妹，曾經到過北角福慧精舍佛堂。她的24歲兒子亦已初步確診。消息人士透露，該名55歲女病人，是在肯德基北角英皇道明苑中心的分店工作。

網上流傳，肯德基北角英皇道明苑中心分店的門外貼上一張告示，指公司獲悉該分店有一名同事確診武漢肺炎，該員工於確診前沒有出現任何病徵。香港肯德基即時成立特別緊急應變小組，以作出即時跟進。該分店由2月25日起至3月9日期間暫停營業，所有已開封或經過處理的食物已全部銷毀。

《香港01》記者致電肯德基北角區另一間分店，員工透露，昨晚得悉涉事分店有一名員工確診，將關閉店舖兩星期。

肯德基證實有員工確診

香港肯德基發言人回覆時證實，位於北角明苑中心分店一名同事確診新型冠狀病毒，為2月24日第76宗確診女患者的親妹，該名員工於確診前並沒有出現任何病徵，經確診後已即時安排留院作隔離治療。香港肯德基非常關注有關事件並即時成立特別緊急應變小組以作出即時跟進及通報衛生防護中心等有關防疫部門作相應安排。

為保障顧客及員工健康，涉事分店於昨晚得悉事件後已即時關閉進行徹底清潔及消毒，同時由即日（2月25日）起至3月9日期間暫停營業，所有已開封或經過處理的食物已全部銷毀。該分店其他員工暫時未有發現任何病徵，惟本公司已安排所有該分店員工即時進行至少14天自我家居隔離。