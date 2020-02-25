【武漢肺炎】DSE如期舉行　有機構建議考生可考慮明年才考

受疫情影響，教育局今日（25日）宣佈，全港學校停課延長至4月20日，但文憑試（DSE）各科筆試和英文科口試，將如期3月27日開考。循道衛理亞斯理社會服務處的調查發現，有七成半考生認為考試應延期進行。 服務處建議，考評局應延期文憑試，試場座位之間亦應有1.5至2米距離。他們又建議，考生可自行決定繼續今年應考或保留明年才考。

循道衛理亞斯理社會服務處建議，考評局應延期文憑試，試場座位之間亦應有1.5至2米距離。（資料圖片）

循道衛理亞斯理社會服務處在今年2月10日至26日期進行，以網上問卷方式收集了695名應屆文憑試考生的回應。

逾七成半考生不同意屬非高風險活動

結果發現，在肺炎疫情及停課下，有95.9%考生在過去兩周中曾因疫情出現緊張、焦慮、害怕、擔心或不安，反映考生情緒壓力甚高，情況令人關注及憂慮。而考生的壓力來源中，「肺炎疫情」佔54%。

考評局秘書長蘇國生曾指，文憑試並非武漢肺炎的「高風險活動」，調查中有超過七成受訪考生表示不同意，更有七成半考生認為考試應延期進行。

建議延期文憑試

服務處說，對於教育局及考評局宣布如期進行文憑試，對此表示非常憂慮。他們說，考評局及教育局在決定文憑試的安排上，須以學生身心靈健康出發點考慮，希望當局可重新考慮。

他們認為考評局應延期文憑試，並建議開考條件，包括連續28日無新確診個案；專家認為疫情受控；邀請醫學專家審視整個考試安排程序，確保措施後才落實考試時間。

倡可自行決定今年應考或明年才考

他們又說，即使在疫情受控下安排考試，全港應繼續停課直至完成所有文憑試，試場座位之間亦應有1.5至2米距離，建議考生可自行決定繼續今年應考或保留明年才考。同時，政府應暫時停止疫情嚴重地區的市民（如中國內地）往來香港境內。