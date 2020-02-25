【武漢肺炎】林鄭月娥落深水埗區派口罩　籲盡量留家　減社交接觸

行政長官林鄭月娥今日（25日）到政府物流服務署位於柴灣的政府物料營運中心視察，了解物流署接收各界捐贈予特區政府的口罩，然後安排轉贈非政府機構的情況。她其後聯同運輸及房屋局局長陳帆和香港社區組織協會代表，到深水埗探訪基層長者住戶，並向他們派發口罩及其他日用品，呼籲：「大家繼續團結一致，配合政府各項防控工作，盡量留在家中，減少社交接觸，同心抗疫。」

延伸閱讀：【武漢肺炎】林鄭月娥快閃深水埗 街坊誤以為有人準備搞事

林鄭及劉怡翔到訪政府物料營運中心

林鄭月娥今日在財經事務及庫務局局長劉怡翔等人陪同下，探訪政府物料營運中心，了解物流署人員透過不同途徑向全球採購個人防護裝備，特別是口罩的情況。林鄭月娥表示理解在目前全球供應緊絀的情況下，物流署的採購因種種限制面對很大困難，訂購的口罩往往未能如期付運。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

+ 10 + 9 + 8

林鄭月娥表示，經立法會撥款成立的 「防疫抗疫基金」已預留10億元供政府進行全球採購，期望物流署充分利用相關資源，在國際巿場中採購有關物資，在優先滿足醫護人員和各部門的抗疫需要後，也可與社會大眾尤其是相關行業員工及弱勢社群分享。

由於全球口罩供應持續緊張，早前林鄭月娥已決定將各界捐贈給特區政府的口罩全數轉贈非政府機構，由它們派發給對象主要是長者的弱勢社群。林鄭月娥感謝物流署人員在不同抗疫工作中默默付出，肩負繁重的物流運輸工作，讚揚他們是政府抗疫工作的幕後英雄。

行政長官林鄭月娥（右）今日（25日）下午到訪深水埗，向居於「劏房」的長者派發口罩等防疫用品。（政府新聞處圖片提供）

林鄭月娥其後聯同運輸及房屋局局長陳帆，參與香港社區組織協會到深水埗區內派發口罩的工作，對象是一些居於「劏房」單位的長者住戶。林鄭月娥在探訪住戶期間，表示政府會盡力增加房屋供應，改善基層的住屋情況。

行政長官林鄭月娥（中）和運輸及房屋局局長陳帆（右）今日（25日）下午到訪深水埗，向居於「劏房」的長者派發口罩等防疫用品。

呼籲盡量留在家中 減少社交接觸

她亦向長者介紹政府近日推出的各項支援措施，坦言「我感謝社會各界面對疫情，不忘向有需要人士捐贈口罩，表達關懷。我呼籲大家繼續團結一致，配合政府各項防控工作，盡量留在家中，減少社交接觸，同心抗疫。」

行政長官林鄭月娥（右）今日（25）下午到訪深水埗，向居於「劏房」的長者派發口罩等防疫用品。

另外，保安局局長李家超今日下午到訪馬鞍山耀安邨，向長者家庭派發防疫包和健康資訊單張，希望他們保持良好的個人衞生習慣，防止疫情擴散。李家超向長者們派發防疫包，內附口罩、酒精搓手液和其他日用品。他又與長者們交談，了解疫情對他們生活造成的影響，並祝願他們身體健康，同時表達政府對長者的關心。聯同李家超一同探訪長者的還有新界社團聯會的代表。

林鄭月娥及李家超落區，當局都沒有通知傳媒採訪，只在事後發稿及發相。