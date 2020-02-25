【武漢肺炎】馬會女會員養和求醫初確診　發病後曾到文武廟及婚禮

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（25日）稱，本港確診個案增至84宗。另外，養和醫院有一宗初步確診個案，患者是60歲女子，被轉送瑪麗醫院接受隔離治療。她並沒有去過北角福慧精舍佛堂，但發病後有去過上環文武廟、畫舍，並去過飲茶及出席婚禮。 養和醫院表示，即時對13名曾經與該名60歲女病人接觸的醫護人員進行醫學監測，將安排這批醫護人員接受新型冠狀病毒快速測試。 香港賽馬會表示，今日收到一名女會員通知初步確診武漢肺炎。患者曾於2月14日到訪山光道會所內的美食廣場及Levade商店，以及於2月11日前往會所健身中心。馬會已即時暫停開放山光道會所的美食廣場、位於同層的六化郎咖啡室、Levade，以及跑馬地會所的健身中心、游泳池及更衣室。

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患者家住大坑豪宅瑞士花園 無去福慧精舍​

張竹君稱，一名60歲女患者在養和醫院驗出對新型冠狀病毒呈初步陽性。患者家住大坑瑞士花園，於2月12日開始發病咳嗽，於2月13日至24日期間五度向私家醫生求醫，被轉介到養和醫院。她在該院初步確診後，再被轉送到瑪麗醫院接受隔離治療。

患者沒有到過北角福慧精舍佛堂，但發病後有去過上環文武廟、畫舍，亦去過飲茶及出席婚禮。張竹君表示，待患者對醫管局及衞生署的病毒測試均呈陽性，再公布更多她的行蹤詳情。

患者在發病後到過上環文武廟。（資料圖片）

養和醫院：13名醫護人員均會接受病毒測試

養和醫院表示，院方於2月24日為一名經私家醫生轉介的60歲女病人進行入院前檢查，因她咳嗽逾兩周，被安排在獨立的等候房間並接受新型冠狀病毒快速測試。由於該病人的檢驗結果為陽性，院方知會衞生防護中心，並於今早將該病人轉送至瑪麗醫院。本院就該病人曾到的地方，包括房間、專用升降機及其他範圍已再次進行清潔及消毒。

養和醫院副院長陳煥堂稱，過去14天曾到訪內地（不包括澳門）、韓國，或有發燒、呼吸道感染症狀及病徵的病人，入院前必須隔離於獨立的等候房間，並須接受冠狀病毒快速測試，而發燒、呼吸道感染症狀及病徵的病人更必須接受肺部X光檢查，測試結果呈陰性才可入住病房。病人於等候期間，不可離開房間亦不接受探病；院方亦特別安排專用升降機運送病人到等候房間，進出房間的醫護名單及相關資料亦會予以詳細記錄。

養和醫院即時對13名曾經與該名60歲女病人有接觸的醫護人員進行醫學監測。為進一步保障員工及病人的安全，將安排這批醫護人員接受新型冠狀病毒快速測試及為有需要的同事進行肺部X光檢查。

另外，就2月24日轉介至律敦治醫院個案的跟進工作，於過去兩周內接觸過該名57歲女病人的40多名醫護人員，已完成新型冠狀病毒快速測試，全部結果呈陰性。

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馬會：患者到過山光道會所

香港賽馬會表示，於今日下午接獲一名會員通知，在私家醫院經測試後初步對新型冠狀病毒呈陽性反應。根據馬會紀錄及經與該名會員確認後，她曾於2月14日到訪山光道會所內的美食廣場及Levade商店，以及於2月11日前往會所健身中心。馬會表示，十分重視今次事件，並已即時暫停開放美食廣場、位於同層的六化郎咖啡室，以及Levade，直至另行通告。此外，作為預防措施，馬會已即時關閉跑馬地會所的健身中心、游泳池及更衣室；會所設施會每小時進行清潔及清毒，並於每日營業時間後進行徹底清潔。

馬會已安排曾於2月11日及14日在該會員曾到訪的有關設施當值的員工暫停上班，由即日起自我隔離14天。該會將密切留意員工的健康狀況，並為他們提供所需支援。馬會又表至，會對所有員工及顧客進行體溫檢查，並向員工提供口罩。