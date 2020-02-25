【武漢肺炎】黃金電腦商場租戶涉違檢疫令返舖被帶走　商場截冷氣

內地由新型冠狀病毒引致的武漢肺炎疫情本月初大爆發，自2月8日起，從內地湖北以外入境者，須強制家居檢疫14日，不過，措施實行以來被批評執行粗疏。 深水埗黃金電腦商場一名32歲男租客昨日從內地返港後，未有遵守檢疫令在家居隔離，今（25日）擅自開舖營業。衛生署回覆查詢指，今日接獲該男租戶家屬電話，稱該男子情緒不穩，離開寓所後到黃金商場，故隨即聯絡消防處，由救護車將該男子送往明愛醫院治理。 黃金大廈業主立案法團管理處今日發通告交代，職員李小姐接受查詢表示，商場會即時暫停對該舖冷氣供應14日，以保障大廈衛生安全，「做法都係想大家安心，如果cut電唔係犯法，我會cut埋電！」

穿保護衣衞生署人員到場扣押店主

涉事的舖位是黃金電腦商場地面47B舖，根據黃金大廈業主立案法團管業處通告，該租客昨日由內地返港時，已通過海關檢疫，惟未有遵守檢疫令在家居隔離，今日擅自回上址開舖營業，涉違反《預防及控制疾病條例》（第599章)，有三名救護員到上址將租客帶走。

商場職員引述衞生署：租客非有疫情​

通告引述署方人員指，署方到場是針對該租客違法行為，強調「不是該租客有疫情。」職員李小姐接受查詢時指，自己事後亦向署方了解，稱該租客通過海關檢疫，並非已感染的確診個案，不過事件引起外界恐慌，故發通告列明「強制斷絕該舖位冷氣輸送14日」，以保障黃金商場及整幢大廈安全，「都係想令大家安心，如果cut電唔係犯法，我會cut埋電！」

李續指，難以擔心有其它租戶出現相類似情況，「林鄭都管唔到啦！」她指，自疫情爆發後，商場已加強清潔消毒，每日會消潔洗手間由兩次增至三次，每小時亦會消毒商場門口手柄，確保衛生安全。

衛生署：涉事男子情勢不穩 送往明愛醫院治理

衞生署回覆查詢指，涉事的是一名32歲男子，今日署方熱線接到其家人來電，指該接受檢疫的男子情緒不穩，並離開寓所到深水埗黃金電腦商場。署方隨即聯絡消防處，其後由救護車將該名人士送往明愛醫院治理。署方會跟進有關個案，如有需要會安排協助。

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